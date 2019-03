Trócsányi kommunikációs tanácsadója lett a volt MTI-vezér

Közzétette az ÁSZ az egyik jelentést, aminek alapján a szervezet elnöke az anarchia és a botrány szóval írta le az egészségügyi intézmények pénzügyeit.

A ellenőrzött gazdasági társaságok több mint fele problémásan vezette a gazdálkodás átláthatóságát biztosító nyilvántartásokat; a társaságok mintegy harmada szabálytalanul szabályozta a térítési díjakat - talán ez a két legsúlyosabb kifogása a leginkább a szakrendelők gazdálkodását vizsgáló Állami Számvevőszéknek. (A jelentés két éve készült, az ÁSZ most publikálta.) A Domokos László vezette szervezet az intézmények fenntartóinál és felügyelőinél is talált hibát. Ami az előbbieket illeti, az érintett tulajdonos önkormányzatok közel negyede nem készített egészségügyi stratégiát - ez kockázatossá tette az ellátás megszervezését. Javadalmazási szabályzatot a 21 társaság közül mindössze hat számára készített a tulajdonos önkormányzat. Ennek hiányában növekedtek a korrupciós kockázatok és a csalás veszélye. Az éves pénzügyi beszámolók elfogadása a társaságok több mint harmadánál nem volt szabályszerű. A gazdasági társaságok működésének ellenőrzésére szolgáló felügyelőbizottságok pedig több mint harmada nem rendelkezett ügyrenddel. E nélkül a működésük nem volt átlátható, számonkérhető. Az eredmény nem meglepő, hiszen azt már megelőlegezte az ÁSZ elnök tavaly augusztusi, nagy feltűnést keltő interjúja a Magyar Időkben. Akkor arra az újságíró kérdésére, miszerint hogyan fogalmazna, ha röviden össze kéne foglalnia az egészségügy intézményeinek gazdálkodásával kapcsolatos tapasztalatokat", Domokos László két szóval felelt: "anarchia, botrány". A válasza kiakasztotta a főigazgatókat. A Magyar Kórházszövetség azonnal vitatta az ÁSZ-jelentésben leírtakat, később szakmai konzultációra hívták Domokos Lászlót, de ő azzal utasította el az invitálást, hogy :„az ÁSZ-nak nincs vitája a Magyar Kórházszövetséggel, sem a találkozót kezdeményező másik szervezettel, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületével. Ezek ugyan nem ellenőrzött szervezetek, ugyanakkor az elnökségeikben lévő tisztségviselők maguk is az ÁSZ korábbi, illetve jelenleg is folyamatban lévő ellenőrzéseiben érintett egészségügyi szervezeteket vezetnek. Azt pedig nem teheti meg az ellenőrző hivatal vezetője, hogy az ellenőrzöttekkel találkozzon." Ez a konfliktus most azért is érdekes mert az ÁSZ jelezte, egy hét múlva hozza a kórházi vizsgálatok összefoglalóját is. Ennek tárgyalásához különös kontextust teremt Kásler Miklós miniszter épp a minap ígérte be a kórházigazgatói posztok megpályáztatását. S jelezte: az új vezetők kiválasztásában gazdasági szempontokat is kiemelten próbál érvényesíteni. A jelentés publikálása után néhány nappal tartja a kongresszusát a Magyar Kórházszövetség, így az érintett igazgatóknak lesz lehetőségük együtt is reagálniuk az ÁSZ újabb anyagára is.