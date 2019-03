A megcsalt hitelesség

Matolcsy Györgynek életelemévé vált, hogy másképpen kell cselekednie, mint ahogy azt a körülötte lévők várnák. Csak a pontosítás kedvéért: körülötte lévők alatt most nem a Fidesz elnök kormányfőt, egykori és jelenlegi feleségét, gyermekeit és jelentős számú unokatestvéreit értjük. Ők ugyanis pénzt, sok pénzt várnak el a márciusban a második hatéves jegybankelnöki ciklusát megkezdett közgazdásztól, pozíciókkal körítve. (De ha úgy jön ki a lépés, akkor a pénz akár még anélkül is megteszi.)

Matolcsy György környezetének ezúttal az egész magyar társadalmat tekintjük, beleértve azokat a mérvadó pénzügyi szakértőket is, akik már láttak egy-két szabályszerűen működő jegybankot. Formailag az MNB is lehetne ilyen, ha vezetőjét nem kísértenék olyan téveszmék, hogy jó gazdaságstratégia csak náluk készülhet, a Pénzügyminisztériumra pedig csupán a pénztárosi a főkönyvelői szerepkört kéne bízni. Az elmúlt hat esztendőben - Varga Mihály miniszter egyre erőtlenebb morgásai közepette - működött ez a rendszer. Arról már megoszlanak a vélemények, milyen hatékonysággal.

Mára azonban a jegybank háza táján már senki sem beszél unortodox monetáris politikáról. Egyszer-egyszer Matolcsy György még felemlegeti a szokatlan módszereket, de nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy hamarosan belátja, ennek politikai éle az idők során elkopott. Az elnök nem mondja ki, de most már azért küzd görcsösen, hogy a nemzeti bankok alapkellékének tartott hitelességet elérje. De ez a több százmilliárdos Pallas Athéné alapítványokkal, vagy a nagyzási hóbortot megtestesítő ingatlanvásárlásokkal - hogy az egyéni ambíciókat tükröző értéktár műkincsvételeiről ne is beszéljünk - nem lesz könnyű.

De az sem fér össze a szakmai hitelességgel, hogy az elnök unokatestvére számára gründolt bank, amely az MNB egyik zászlóshajójának tekintett hitelprogram nevét viselte, kártyavárként omlott össze, annak ellenére, hogy a jegybank privilegizált helyzetbe hozta. (A feleslegesen aggódók megnyugtatása végett: Matolcsy fia és a csődgazda unokatestvér időben kimentette vagyonát, mielőtt a teljes összeomlás bekövetkezett volna.)

A szakmai hitelesség sarokköve az lehetne, ha Matolcsy György, dacolva a kormányfő konok Brüsszel-ellenességével, legalább időnként Orbán Viktor fülébe súgná, hogy ideje lenne már a felkészülést megkezdeni az euróövezetbe történő belépésünkre. És immáron három esztendeje írjuk-mondjuk azt is, hogy a forint 0,9 százalékos alapkamata nevetségessé vált, különösen a 3 fölé kúszott infláció árnyékában. De Matolcsy Györgynek az elnöki ciklusát záró és az újabbat megnyitó tájékoztatójából egyesek kihallani vélték, hogy kamatemelés itt már aligha lesz, s talán még annak is örülhetünk, ha 2020 elejével nem köszönt be a csökkentés időszaka.

Matolcsy György most erős embert kap maga mellé jegybanki alelnökként a Magyar Bankszövetség első emberének személyében. Kapcsolatuk eddig meghitt volt, a bankár fedelet is nyújtott a családi otthonából kitaszított MNB-elnöknek. Ő pedig most leróhatja a háláját - a közjóra hivatkozva.