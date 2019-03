Kész a megállapodás a Frontexről - 2027-re újabb tízezren őrzik majd az EU határait

A Brexit elhalasztását még szerda éjjel hagyták jóvá, ugyanakkor a kilépés feltételrendszerét tartalmazó megállapodás egyetlen alternatívája sem kapott többséget.

A brit kormány tervei szerint pénteken ismét a londoni alsóház elé kerülhet a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, eddig kétszer is nagy többséggel elutasított megállapodás. Andrea Leadsom, az alsóház vezetője – aki e minőségében a kormányzó Konzervatív Párt frakcióvezetőjéhez hasonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag – a következő napok alsóházi napirendjét ismertető csütörtöki parlamenti felszólalásában ugyanakkor az MTI összefoglalója szerint nem jelezte egyértelműen, hogy lesz-e újabb szavazás is a Brexit-megállapodásról. Az alsóház szerda éjjel hagyta jóvá nagy többséggel a Brexit elhalasztását. Ugyanakkor az éjszakába nyúló szavazássorozaton a kilépés feltételrendszerét tartalmazó, az EU-val novemberben elért, a ház által azonban kétszer is nagy többséggel elvetett megállapodás egyetlen alternatívája sem kapott többséget. Theresa May miniszterelnök nem sokkal a szavazások előtt közölte a kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójával, hogytisztségéből a Brexit-tárgyalások következő – az EU-hoz fűződő jövőbeni kapcsolatokról szóló – szakaszának kezdete előtt, de ennek fejében kérte, hogy a frakció támogassa a Brexit-megállapodást. Az Egyesült Királyság eredetileg e héten, pénteken lépett volna ki az Európai Unióból. Miután azonban az alsóház januárban 230, két hete 149 fős többséggel elutasította a Brexit-megállapodást, Theresa May a múlt héten kezdeményezte az EU-nál a Brexit határidejének június 30-ig terjedő halasztását. Az EU a múlt heti csúcsértekezleten végül olyan megoldásra jutott, hogy ha a brit parlament ezen a héten elfogadja a Brexit-megállapodást, a kilépés május 22-ig – az európai parlamenti választások előtti napig – halasztható. A Brexit-egyezmény újbóli elutasítása esetén viszont a halasztás április 12-ig tart. Addig Londonnak ismertetnie kell az EU-val a további menetrendről szóló elképzeléseit, és döntenie kellene arról is, hogy részt akar-e venni a májusban esedékes európai parlamenti választásokon. Ha erre a brit kormány hajlandó, akkor az EU-csúcson elért megállapodás alapján a Brexit hosszabb ideig tartó halasztása is szóba kerülhet, ha viszont London továbbra is elveti a részvételt az EP-választásokon, és nincs elfogadott Brexit-egyezmény, akkor április 12-én elvileg megállapodás nélkül megszűnhet a brit EU-tagság. E halasztási forgatókönyvet hagyta jóvá az alsóház a szerda éjjeli szavazáson 441:105 arányban.