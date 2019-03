Ujhelyi: kezdeményezzük egy európai, szociális ösztöndíj bevezetését!

– Korai lenne vitázni, mivel a választás csak fél év múlva lesz és egyelőre az sem biztos, hogy Karácsony Gergely lesz velem szemben az egyedüli ellenfél, pillanatnyilag legalább hárman vannak a ringben – nyilatkozta lapunknak Tarlós István.

Másfelől a főpolgármester nem látja értelmét, hogy arról vitatkozzon, Karácsony Gergely mondta-e vagy nem mondta, ami több tízezer néző előtt elhangzott az ATV-n „sőt úgy tűnik, Horváth Csabával kéne vitatkoznia Karácsonynak, mert az általa elhangzottak sem harmonizálnak az ügyben mondott szavaival”. – Ennek az égvilágon semmi értelme nincsen – fogalmazott Tarlós István, aki szerint Karácsony Gergely nem gondolja át a szavait. – Ha tudta, hogy Fidesz-MSZP megállapodás van a háttérben, akkor minek írta alá polgármesterként a szerződést? – tette fel a kérdés Tarlós István. A törvény ugyanis a polgármestereknek vétójogot biztosít az ilyen esetekre. – Én tavaly kétszer is visszadobtam a hármasmetró-felújítási tendereket, pedig az jóval komolyabb nagyságrend volt, mint a zuglói parkolási szerződés – mondta Tarlós. Az pedig szerinte ténykérdés, hogy veszteséges a zuglói parkolás, tavaly 793 millió idén pedig 301 milliós a tervezett veszteség a költségvetésükben. Arról, hogy Karácsony Gergely jogi úton venne elégtételt Tarlós István annyit mondott: hát tegyen jogi lépéseket! Karácsony Gergely mondta vagy nem mondta amit a nézők tízezrei hallottak? – tette fel a kérdést a főpolgármester. Nem kizárt, hogy a zuglói szerződés általa elhangzottak alapján képzelhető el jogi lépések. Szerinte az, hogy Karácsony kezeli ezt a problémát az megkérdőjelezi nemcsak a főpolgármesteri, de a kerületi polgármesteri alkalmasságát is. Tarlós Istvánt azért kerestük meg, mert Zugló polgármestere közölte, ha a főpolgármesternek ennyi részletes mondandója van neki, Zuglónak és az egész fővárosnak, akkor legyen egy Karácsony–Tarlós-vita. Az ügy előzménye, hogy Tarlós a parkolási botrányról beszélt egy interjúban és úgy fogalmazott: Karácsony még a saját pártfogóit is rezzenéstelen arccal bemártja, ha bajba kerül. Tarlós „brutálisan rossznak” nevezte a zuglói parkolási szerződést, és érthetetlennek, hogy azt Karácsony Gergely miért nem vétózta meg. Sőt, kijelentette: „ha egy polgármesternek nem tetszik egy előterjesztés, akkor nem tartózkodik, hanem nemmel szavaz. Ennek ellenére a polgármester úr látszólag tartózkodott, ott a Fidesz egy részével a polgármester úrnak a hírek szerint gyanúsan jó a kapcsolata.” Karácsony erre sokallt be és azt mondta, elege van abból, hogy Tarlós „mindenféle félinformációkkal traktálja a nyilvánosságot”. Zugló polgármestere jogi lépéseket is tett a főpolgármester ellen.