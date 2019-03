Négy-öt kerületet akar az LMP

Összesen négy-öt fővárosi kerületben szeretné az LMP kiválasztani a közös ellenzéki polgármester-jelöltet – tudta meg a Népszava. Ez az elvárás a „nehezen nyerhető” városrészeket is tartalmazza. Az egyik ilyen kerület Újpest, ami annak fényében nem meglepő, hogy Szalma Botond is az LMP javaslatára lett közös jelölt. A KDNP egykori budapesti elnöke ugyanakkor – mint ahogy lapunk is beszámolt róla –, a családja védelme érdekében lemondott az indulásról, így a IV. kerületben új aspiránst kell találni, az ígéretek szerint, hamarosan lesz is megoldás. A zöldpárt egyébként ma tartja budapesti kongresszusát, amelyen „szövetségkötési kérdésekről” döntenek majd – tájékoztatta lapunkat Kanász-Nagy Máté, az LMP országos titkára. Mint arról már írtunk, az LMP országos kongresszusa február végén már döntött arról, hogy az önkormányzati választáson a helyi szervezeteikre bízzák az összefogás kérdését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ökopárt politikusai a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom kivételével bárkivel összefoghatnak és akár közös jelölteket is indíthatnak. A fővárosi szervezetekre azonban nem vonatkozott ez a döntés. Információnk szerint hasonló javaslatot fogadnak majd el, mint alig egy hónapja országszerte. – Amennyiben megkapjuk a küldöttektől a felhatalmazást, akkor az esetleges összefogás kereteiről is döntünk – szögezte le Kanász-Nagy Máté. A titkár szerint ugyanis bármilyen szövetségkötés feltétele három, egyenrangú cél. – A Fidesz-KDNP leváltása, az LMP-s képviselők számának növelése, valamint az ökopolitika képviselete – sorolta az ellenzéki politikus. Ha ezekből csak egy cél teljesül – folytatta Kanász-Nagy – az még semmit sem ér. A főváros XIV. kerületében is úgy néz ki, megtalálták a közös jelöltet. Legalábbis Horváth Csaba, az MSZP képviselője az ATV-ben azt mondta: "jó eséllyel" ő lesz az aspiráns Zuglóban. Horváth egyébként attól a Karácsony Gergelytől kapott ki az előválasztás első fordulójában, aki a XIV. kerület jelenlegi polgármestere.

Nemcsak a fővárosban igyekszik az ellenzék, egyre több vidéki városban közelednek az álláspontok. A héten írtunk arról, hogy Veszprémben is egy jelölt mögé sorakoznak majd fel, a hivatalos bejelentés pedig szerdán meg is történt. Arról is beszámoltunk, hogy információnk szerint nem Kész Zoltán lesz a „kiválasztott”, aki 2014-ben a megyeszékhelyen győzni tudott. Ezt igazolja a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom csütörtöki Facebook bejegyzése is. – Mesterházy-Ungár-Varga Damm, egymással lepaktálva próbálják a választókkal elhitetni, hogy ők a változás és a valódi összefogás. Kész Zoltán, a veszprémi körzet korábbi országgyűlési képviselője a Narancs.hu megkeresésére egyetlen szóval reagált az elhangzottakra: „Hajrá!”.