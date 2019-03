Egy órára elsötétülnek a városok szombaton

Idén is több nagy és kisebb város is csatlakozik világszerte a Föld Órája elnevezésű akcióhoz, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld egészségére és a klímaváltozásra. Idén Budapest fényeinek lekapcsolása élőben követhető lesz a Facebookon.

Minden évben, március utolsó hétvégéjén kialszanak a fények; a világ számos pontján lekapcsolják a díszkivilágításokat a főbb nevezetességeken és számos háztartásban is egy órára szünetel az elektromos világítás. A 2007-ben Ausztráliában a WWF és helyi önkéntesek által életre hívott Föld Órája mára a világ egyik legnagyobb eseményévé vált és sokakat ösztönöz arra, hogy cselekedjenek felelősen a bolygónk jövőjéért. A hivatalos lekapcsolást szombat este fél kilenckor a WWF Magyarország egy dunai hajóról élőben közvetíti a Facebook-oldalán

A héten ér véget a szervezet négyhetes kihívássorozata, ami kivitelezhető fenntarthatósági tippeket ad a táplálkozás, a hulladékcsökkentés, a háztartás és az energiatakarékosság terén.

„A kihívás már negyedik hete terjed a közösségi média felületein #földórája2019 hashtaggel, és a posztok egyértelművé tették: a fenntartható életmód hazánkban is egyre menőbb. Bolygónk megóvása és a fenntarthatóság követendő példa lett, mindenki a maga módján tesz a környezetéért“

- mondta Antal Alexa a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.

Sokan húsmentes ételek fotóit osztják meg – hiszen a hús ipari előállítása több szempontból is rendkívül környezetterhelő -, de több poszt született arról is, ahogy nejlonzacskó helyett vászonszatyrot, fonott kosarat vagy többször használatos zöldség- és gyümölcstartó zsákot használnak a magyarok. Mások megmutatták, hogy a műanyag fogkefét bambuszra cserélték, de olyan is akadt, aki még a hidegben is bringára pattant autózás helyett, továbbá van, aki kissé formátlan, ám kifogástalan minőségű gyümölccsel üzeni: ha nem csak a tökéletes, szimmetrikus darabokat választjuk, azzal csökkenthetjük az élelmiszerpazarlást. De a környezetbarát tisztítószerek, eldobható műanyagpalack helyett a csapvízzel töltött kulacs, a mosható pelenka, a pálmaolajmentes termékek és a szelektív hulladékgyűjtés is előtérbe került.

Az e heti, utolsó kihívás témája az energiatakarékosság, amelyhez még lehet csatlakozni. A Föld Órája honlapon található tanácsok között szerepel például, hogy húzzuk ki a töltőt a konnektorból, ha nem használjuk, mindig teljesen megtöltve indítsuk el a mosógépet és használjunk LED-izzókat, amelyek harmadannyi a szén-dioxid-kibocsátásuk, ráadásul hosszabb az élettartamuk.

Néhány éve a Felelős Gasztrohős Alapítvány Fenntartható Vendéglátóhelyei is csatlakoztak a megmozduláshoz és a Föld Óráján elkezdtek gyertyafényes vacsorákat tartani.

“Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nagymértékű elektromosáram-felhasználást ezzel az egy órával nem lehet kompenzálni, de a szemléletformálásra jó alkalom lehet egy ilyen gyertyafényes vacsora, ahol szezonális, pálmaolajmentes fogásokat kóstolhatnak a vendégek”

- mondta Vighné Boóc Judit, Fenntartható Vendéglátóhely szakértő.