A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője szerint Habony Árpád sosem drogozott

Hollik István kormányszóvivő már csak terroristavezérnek nevezi a hamis papírokkal elkapott F. Hassszánt, és migránskártyázva ugrott neki Brüsszelnek.

Hollik István a jelek szerint már megkapta, esetleg meg is írta az ítéletet a terrorcselekményekkel gyanúsított, Magyarországon elfogott szír férfi ügyében: hiába folyik még csak nyomozás F. Hassszán múltjáról, a kormányszóvivő pénteki sajtótájékoztatóján az MTI szerint azt mondta: ismert, hogy Hassan F. szír terroristavezér is kapott brüsszeli "migránskártyát", ezt a terrorista ügyvédje a napokban meg is erősítette.