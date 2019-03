Minden meccset meg kell nyerni

Marija Konnyikova elhatározta, könyvet ír a pókerről, kutatásai közben azonban beleszeretett a játékba és profi kártyás lett.

Marija Konnyikova az egykori Szovjetunióban született, ám négyéves korában a szüleivel együtt az Egyesült Államokba költözött. A Harvard Egyetemen pszichológia szakon végzett, utána a New York Times-ban jelentek meg írásai az ember lélektanáról.

Nagy sikerű könyveket is írt, a legismertebb a "Hogyan gondolkodjunk úgy, mint Sherlock Holmes (How to think like Sherlock Holmes)" lett. A 35 éves írónő 2015-ben úgy döntött, könyvet ír a pókerről.

"Semmit sem tudtam a játékról, a szabályokat sem ismertem, nem értettem, miért izgulnak annyira a kommentátorok azért, mert pár napszemüveges ember ül az asztalnál és rakosgatja le a lapokat - mondta Konnyikova a sport1.de portálnak adott interjújában. - Meg akartam fejteni a játék lélektanát." A könyv munkacíme "A legnagyobb blöff (The biggest bluff)" lett.

Az írónő a világ egyik legjobb játékosát, a nyolcszoros világbajnok Erik Seidelt kérte fel, hogy tanítsa meg pókerezni, és magyarázza el neki, miért annyira izgalmas ez a játék. Seidel a szabályok elsajátítása után azt tanácsolta Konnyikovának, hogy vegyen részt kisebb online-versenyeken, mert így tudja megismerni a játék és a játékosok lélektanát.

Az írónő alig két év alatt 275 ezer dollárt nyert különböző versenyeken.

"El sem akartam hinni, ami történt - emlékezett vissza erre az időszakra Konnyikova. - Kezdetben Erik ott ült mellettem a gépnél és súgott, hogy mikor, mit csináljak. Többször teljesen logikátlannak tűnt, amit mondott, mégis neki volt igaza. Két nagyon fontos tanácsa volt: az egyik, csak a megkeresett pénzből fizessek be a következő versenyre, a másik pedig, hogy ne a saját lapjaimmal foglalkozzak, hanem azt próbáljam meg kitalálni, mi van a többieknél. Pár hónap után már a helyszínen versenyeztem, mert ott lehetett igazán érezni a játék izgalmát."

Az írónő legnagyobb sikerét tavaly januárban érte el, amikor a Bahamákon megnyerte a karibi térség pókerbajnokságát.

"A póker olyan, mint az élet, állandóan döntéseket kell hozni hiányos információk alapján - emelte ki Konnyikova. - Az ember agya úgy működik, hogy a biztos információk alapján döntünk. A pókerben el kell tudni fogadni az állandó bizonytalanságot, különböző jelekből kell következtetni arra, mire gondol, mit akar csinálni a másik. Ez rendkívül megerőltető az agynak, ugyanakkor fantasztikus kihívás is."

Az írónő elmondta, nem mondott le a pókerkönyv megírásáról, de erre a versenyek mellett egyelőre nincs ideje.

"Nem ez volt a tervem, sosem szerettem versenyezni, de így alakult, az élet azért is szép, mert bármikor jöhetnek váratlan fordulatok."