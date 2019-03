Amint megfenyítette a Fideszt, erősödni kezdett a Néppárt

Az EP friss mandátumbecslése szerint a DK és az LMP pozíciója gyengül, a Momentum bekerülési esélye viszont erősödik.

A május 26-iki európai parlamenti választásokon a Fidesz-KDNP 13 helyet szerezhet, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik hármat-hármat, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum egyet-egyet. Az EP mandátumbecslése a Publicus Intézet közvélemény-kutatásán alapul, amelyet a Népszava felkérésére készített. Az egy hónappal korábbi felméréshez képest az a változás, hogy a DK kettő helyett csak egy helyet kaphat, és az így felszabaduló mandátum a Momentumé lehet. Február vége óta nőtt a baloldal és a Jobbik népszerűsége, míg a DK-é és a Lehet Más a Politikáé (LMP) csökkent. Utóbbi támogatottsága három százalékon állt a március végi adatfelvétel időpontjában. Az előrejelzés szerint a magyar pártok képviselői négy frakcióban, illetve a függetlenek között foglalnak majd helyet: a Fidesz az Európai Néppártban (EPP), az MSZP és a DK a Szocialisták és Demokraták politikai csoportjában, a Párbeszéd a Zöldek, a Momentum a liberálisok között. A Jobbikot akár csak jelenleg, ezután is a függetlenek közé sorolják.

A mandátumbecslés azon alapul, hogy az Egyesült Királyság a választások idején már nem lesz az Európai Unió tagja, így az EP létszáma 751-ről 705 fősre zsugorodik. Az új képviselő-testületben továbbra is az Európai Néppárté (EPP) lesz a legnagyobb frakció 188 taggal. A múlt havi becsléshez képest a politikai csoport hét fővel gyarapodhat, főként Lettországból, Franciaországból és Lengyelországból érkezhet erősítés. Ugyanennyivel növelhetik létszámukat 142-re a Szocialisták és Demokraták, megtartva második helyüket az uniós törvényhozásban. A baloldalhoz főleg Litvániából és Olaszországból csatlakozhatnak újabb képviselők.

Továbbra is tartja magát a jóslat, hogy 72 fővel a liberálisoké lehet a harmadik legnépesebb frakció a parlamentben, még úgy is, hogy Emmanuel Macron francia államfő balliberális pártját, a Köztársaság Lendületben nevűt nem számolják hozzájuk. Ha végül létrejön a fúzió közöttük, akkor akár 94 tagúra is bővülhet a liberális csoport.

Elemzők szerint nem csak Macronék boríthatják fel az uniós képviselő-testület jelenlegi felállását, hanem azok a régi és új pártok is, amelyek friss szövetségekre készülnek. Nagy kérdés például, hogy a májusi választás után hová sodródik a Fidesz, marad-e az EPP-ben vagy új partnerek után néz. Valószínű, hogy a következő parlamentben meg fognak erősödni az euroszkeptikus vagy egyenesen EU-ellenes és szélsőséges pártok, még ha nem is olyan erőteljesen, mint ahogyan azt egyes szakértők feltételezik. A friss előrejelzés szerint a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság jelentősen növelheti mandátumainak számát, és a mostaninál több képviselőt küldhetnek Brüsszelbe és Strasbourgba a francia és a svéd szélsőjobboldaliak, valamint a holland nacionalisták. A nemzeti közvélemény-kutatásokat összegző friss EP-felmérés az utolsó előtti a májusi választások előtt. A parlament vezető testülete a hét elején úgy döntött, hogy április közepétől már nem tesz közzé közvélemény-kutatási eredményeket. Hírek szerint ennek az az oka, hogy egyesek kétségbe vonták a mandátumbecslések helyességét.