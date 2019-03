"A tehetetlenségnél csak a szégyenérzet volt nagyobb bennem"

A Pedagógusok Szakszervezetének korábbi vezetője „lidércnyomásként” élte meg a 100. évfordulóra szervezett jubileumi ünnepséget.

Ami a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 100. évfordulójának ünnepségén történt, „olyan volt számomra, mint egy lidércnyomás” – fogalmazott a pénteki jubileumi ceremónia után megjelent Facebook-posztjában a szakszervezet korábbi vezetője, Szőllősi Istvánné. Az ünnepségen beszédet mondott Bódis József oktatási államtitkár, szülinapi üdvözletet küldött Kásler Miklós humánminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök is, Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke pedig bejelentette: a szakszervezet stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Mint Szőllősi Istvánné írta, miközben tragikusan romlanak az oktatási mutatók, csökkent a tankötelezettség korhatára, többezer tanár hiányzik a katedrákról, évek óta megoldatlan probléma a helyettesítés, a túlórák kifizetése, a szakképzés is ezer sebből vérzik, akkor „dehogy lázad a tanító”. – Nem lázad, mert az éppen 100 éves szakszervezete, éppen a centenáriumi ünnepség napján megajándékozza egy frissen aláírt stratégiai megállapodással, melyet a PSZ-elnöke és az oktatásért felelős miniszter jegyeznek. Van tehát ünnepelnivaló bőven. Csak észre kell venni! A tehetetlenségnél ma csak a szégyenérzet volt nagyobb bennem – fogalmazott a volt szakszervezeti vezető. Elkeseredett állásfoglalást tett közzé a PSZ Miskolc Városi Szervezete nevében Csabalik Zsuzsanna is. – Az oktatási rendszerünk az összeomlás szélén, hét éven belül 30 ezer pedagógus megy nyugdíjba, az utánpótlás szakmunkás minimálbéren kezdene, és a mi jelenlegi "kedves vezetőink" legfontosabb teendője a semmitmondó "stratégiai megállapodás" megkötése – írta. A vitatott stratégiai megállapodás egyébként arra kötelezi a minisztériumot, hogy a jövőben minden, az oktatást és a pedagógusokat érintő jogszabály-tervezetet megküldjön a PSZ-nek véleményezésre. Noha a kormánynak törvényi kötelessége egyeztetni a szakszervezetekkel, ezt eddig elintézték annyival, hogy a tervezeteket felrakták a kormany.hu-ra, aztán aki észrevette, véleményezhette, aki nem, az legközelebb jobban figyeljen. Szabó Zsuzsa elnök szerint a megállapodás ezért is fontos a szakszervezet életében. – Szakszervezetként az a feladatunk, hogy kollégáink érdekében a mindenkori kormánnyal folytassunk tárgyalásokat, így érjünk el eredményeket. Most ezen az úton járunk el, de a kormányzati tárgyalópartnereknek is emlékezniük kell a közelmúltra: három éve a PSZ szervezte meg a 2016. februári esernyős tüntetést a budapesti Kossuth téren, majd áprilisban az országos sztrájkot is – emlékeztetett a PSZ vezetője. Ugyanakkor – az eddigi tapasztalatok alapján – érthetőek az aggodalmak. Noha Bódis József arról beszélt, ez az első ilyen megállapodás a kormány és egy érdekképviselet között, ez nem teljesen igaz. Tavaly a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) is partnerségi megállapodást kötöttek, ennek ellenére az érdemi egyeztetésekből kihagyták őket. A MEOSZ március elején levélben fordult Fülöp Attila államtitkárhoz, amelyben visszautasítják „azt a kormányzati hozzáállást, hogy a mozgáskorlátozott emberek meghatározó és legnagyobb érdekképviseleti szervezeteként” csak arra van lehetőségük, hogy az „esetleges észrevételeiket” megküldhessék egy szakmai koncepció kapcsán. Szakmai javaslataik megküldése is hiábavalónak bizonyult: abból mindössze egy szót emeltek át a kormányzati anyagba.