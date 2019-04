New Yorkra akar hasonlítani Moszkva - építenek gyorsan 62 metróállomást is

Arról álmodik az orosz főváros vezetése, hogy olyan belső városrészt hozzon létre néhány éven belül, amely Sanghajra és New Yorkra fogja emlékeztetni az embereket.

Hogy már nemcsak álomról van szó, bizonyítja az is, hogy hozzákezdtek annak az épületnek a felépítéséhez, amely Európa legmagasabb lakóháza lesz: 104 szint a föld felett, négy parkolószint a föld alatt, benne 1417 lakás, valamint kereskedelmi központ. Csúcsán kilátót alakítanak ki. A 405 méter magas, több mint 280 ezer négyzetméteres létesítményt 2024-ben szeretnék átadni. Harminc milliárd rubelre becsülik a megvalósítás árát, ami mintegy 130 milliárd forintnak felel meg. A Moszkva-Citynek elnevezett belső városrészt a legújabb elképzelések szerint kibővitenék a Moszkva folyó mindkét partján létesítendő magasépületekkel. A harmadik közlekedési körgyűrűn már épül egy felhőkarcoló, a Kutuzov sugárúton pedig előkészítették a területet egy másik számára. Van olyan lakókörzet, amelyet felszámolnak, hogy a helyére modern épületegyüttest emeljenek. Moszkva-City nemzetközi üzleti központjának az építése is jól halad. A Moszkva folyót átívelő Bagratyion híd és a 104 méter magas, „2000” elnevezésű torony volt az első két objektum. Azóta több megépült már, többek között a 374 méter magas „Föderáció”. Több fővárosi hivatal és minisztérium átköltözött a Citybe, mások erre készülnek. Az időnkénti tűzesetek sem csökkentik a lakások, irodák iránt érdeklődők számát. Tavaly 12 és fél milliárd rubelért vásároltak ingatlant az üzleti központban. A kiemelt kategóriájú lakáseladások egyharmada esik Moszkva-City üzleti központjára. Egy-két év alatt kétszeres lett a növekedés tempója. Úgy látszik, az árak nem riasztják el a vevőket, pedig már 2018-ban is csak London előzte meg Európában Moszkvát a legmagasabb irodai bérleti díjak tekintetében. Van, ami nem valósult meg az elképzelések közül. Így Moszkva-City üzleti negyedébe szánták korábban a Trump Towert, amelynek az amerikai tervezői 100 emeletesre álmodták az épületet -még Donald Trump elnökké választása előtt. Trump győzelme és az orosz kapcsolatok körüli gyanakvás miatt aztán a terv feledésbe merült. Egy évtizeden keresztül lassan haladt Moszkva-City nagyszabású tervének a megvalósítása, mivel meg kellett oldani a közlekedési problémákat. Ennek jelentős részével mára végeztek. A City közlekedési infrastruktúrájára eddig 100 milliárd rubelt fordítottak, az egész projekt megvalósítására pedig 500 milliárdot. A metró fejlesztésének kiemelt szerep jut Moszkva-City sikeres létrehozásában. A metró hálózata már a múlt év derekára elérte a 350 kilométeres hosszúságot, 13 vonalán több mint kétszáz állomással. Ehhez kapcsolódik az 54 kilométer hosszú, 31 megállós vasúti körgyűrű. A legnagyobb metróterv manapság a nagy körgyűrű építése. Első szakaszát 2018 elején adták át, és azóta is folyamatos a munka, amivel 2022-ig szeretnének elkészülni. Több mint harminc állomása lesz. Ha elkészül, a moszkvai lesz a világ leghosszabb metróhálózata, amely évente 380 millió embert képes szállítani. Ez azonban nem a végső cél. 2023-tól még 32 állomás szerepel a tervekben. Az első szerződést már meg is kötötték 40 milliárd rubel értékben. A metróépítés nehézségeit érzékelteti, hogy például a Lenin sugárút alatt 35 méter mélységben dolgoznak, azzal a megkötéssel, hogy ne zavarják meg a nagyszabású felszíni építkezéseket.