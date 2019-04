Akadozó járadékfizetés

Babos Tímea jó kezdés után három játszmában kikapott és kiesett a 250 ezer dollár (71,5 millió forint) összdíjazású monterreyi keménypályás női tenisztorna első fordulójában.

A világranglistán 106. magyar játékost a hétfői játéknapon a szerb Ivana Jorovic (100.) győzte le közel kétórás küzdelem végén - írta az MTI.

Babos Tímea honlapjának beszámolója szerint a 25 éves magyar játékos jól kezdett, a második és a harmadik játszmában is vezetett brékelőnnyel. A 28 perces első szettben a nyitó gémben 30-ra, majd 3:1 után 40-re nyerte el ellenfele adogatását. A folytatásban is magabiztosan szervált, a nyolcadik játékot 15-re hozta. A 45 perces második játszmában 1:1, majd 2:2 után is brékelőnybe került, de Jorović mindkétszer azonnal visszajött a meccsbe. A játszma utolsó gémjében is 30-15-ről veszítette el a szerváját a magyar játékos. A döntő játszma nyitányaként Jorović bréklabdáról mentette meg adogatását, majd 1:1 után Babos fogadóként csak két labdamenetet veszített. Ekkor sem tudta megtartani az előnyt, ellenfele újra 30-15-ről brékelt. Ezt követően a magyar teniszező még feljött 3:5-re, majd meccslabdát hárítva bréklabdához is jutott, de visszatérni nem tudott.