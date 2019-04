Juncker: Az idegengyűlölet jobban zavar, mint Orbán kampánya

Az egyesület vezetőségi tagjai lemondásra és kilépésre szólították fel Halmágyi-Takács Istvánt.

Tagtársai szerint a Safari Club Egyesület nevében, de annak felhatalmazása nélkül igényelt vadászterületet az állami Gemenc Zrt.-től az egyesület elnöke, Halmágyi-Takács István – írja az Átlátszó. A portállal az egyik olvasója közölte, hogy tudomása szerint kisebb botrányt okozott a Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesületben, amikor tavaly év végén kiderült, hogy elnökük, Halmágyi-Takács István az állami Gemenci Erdő- és Vadgazdaság (Gemenc) Zrt.-hez vadászterület iránti igényt jelentett be az egyesület nevében. Az olvasó szerint az elnök a zrt. 12 ezer hektáron gazdálkodó Hajósi Erdészet területét kérte volna, amelyen található egy értékes vadászház is. Hozzátette: ez a Gemenc Zrt.-nél kiverte a biztosítékot, de az Agrárminisztériumban sem talált támogatásra, még ha Halmágyi-Takács lépése mögött egy befolyásos embert, az ország fővadászaként is emlegetett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest sejtették is. Ezt követően állítólag Halmágyi-Takács István egy újonnan alapított vadásztársaság, A Fenntartható Vadászatért Vadásztársaság Egyesület nevében adott be újabb igénylést vadászterületre a Gemenc Zrt.-hez, de akkor már „csak” mintegy 4 ezer hektárra. A történetet a Safari Club szervezési alelnöke, Lakatos Pál is megerősítette az Átlátszónak. Közölte, hogy Halmágyi-Takács István tavaly novemberi akciójáról nem tudtak. Megjegyezte, azért sem értette a Safari Club nevében vadászterület igénylésére beadott kérelmet, mert az egyesület nem akart vadászterületet szerezni. Felháborítónak tartotta azt is, hogy az egyesület elnöke a közgyűlés felhatalmazása nélkül lépett. Hogy Halmágyi-Takács Istvánnak ebben volt-e máshonnan hátszele, az alelnök nem tudta megmondani, de úgy vélte, hogy biztos kell egy magas beosztású patrónus – államtitkár vagy miniszter – ahhoz, hogy egy állami cég vadászterületéből 3 800 hektárt kijelöljenek egy csapatnak.