Verhofstadt: Most jön a britek utolsó esélye, utána szembe kell nézni a káosszal

Egyik indítvány sem kapott többséget a hétfő éjjeli voksoláson. Már a szavazássorozat előtt feszültség alakult ki a kormányon belül.

A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodás egyetlen alternatívája sem kapott többséget a londoni alsóház hétfő éjszakai szavazásán – írja az MTI. A ház egy hete hagyta jóvá azt a képviselői indítványt, amelynek alapján a törvényhozók saját kezdeményezésükre szavazhatnak a Brexit feltételrendszerét rögzítő – eddig háromszor elutasított – hivatalos egyezmény különböző alternatíváiról. Ez a brit alkotmányosság újkori történetében gyakorlatilag példátlan kísérlet arra, hogy a parlament kivegye a kormány kezéből a holtpontra jutott Brexit-folyamat további irányítását, annak ellenére is, hogy úgynevezett indikatív – vagyis véleménynyilvánítási célú, jogilag nem kötelező – szavazásokról volt szó. Az alternatív javaslatokról tartott szavazások múlt szerdai első fordulóján nyolc ilyen indítvány került a ház elé, de akkor sem kapott többséget egyik sem, bár az egyik, amely átfogó és állandó jellegű vámunió fenntartását célozza az EU-val a Brexit után is, közel járt a többség eléréséhez: a ház ezt az indítványt a múlt héten 264:272 arányban vetette el. A szűkített, négy javaslatot tartalmazó listáról tartott hétfő éjjeli szavazáson ugyanezt a javaslatot még szorosabb, 273:276 arányban utasította el a ház. Egy másik indítvány szerint az Egyesült Királyság a kilépés után is az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és az Európai Gazdasági Térség (EEA) tagja maradna. A harmadik szerint bármilyen típusú Brexit-megállapodás parlamenti elfogadása esetén a kormánynak népszavazást kell kiírnia az adott egyezményről, mielőtt a megállapodás életbe léphetne, a negyedik pedig megtiltaná a megállapodás nélküli kilépést, akár a Brexit-folyamat elindításáról hozott döntés visszavonása árán is. A hétfő éjjeli szavazáson azonban ezek egyike sem kapott többséget.





Az EU-val novemberben elért 585 oldalas hivatalos Brexit-megállapodást és a hozzá kapcsolódó – a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszert egyelőre vázlatosan körvonalazó – politikai nyilatkozatot a londoni alsóház először január 15-én, a brit parlamentarizmus történetében példátlan, 230 fős többséggel, a március 12-i második szavazáson 149 fős többséggel utasította el. A konzervatív párti brit kormány múlt pénteken harmadszor is a ház elé terjesztette a Brexit-megállapodást – leválasztva róla a politikai nyilatkozatot –, ám a képviselők ezúttal 58 fős többséggel ismét elutasították az egyezményt. A kormányon belül már a hétfői szavazássorozat előtt feszültség alakult ki. Az egyik tábor - benne Penny Mordaunt nemzetközi fejlesztési, illetve Chris Grayling közlekedési miniszter – lemond abban az esetben, ha Theresa May belemegy a vámuniót fenntartó megoldásba, miután ez útját állná a kilépéspártiak számára oly vonzó későbbi független kereskedelmi egyezményeknek. Hasonlóan lemondással fenyeget Greg Clark, az üzleti életért, Amber Rudd, a munka- és nyugdíjügyekért, illetve David Gauke, az igazságügyért felelős miniszter, amennyiben a kormányfő engedne a megállapodás nélküli kilépés gondolatának, vagy más keményvonalas Brexit-módozatnak. A Ház korábban kizárta a rendezés nélküli kilépést, igaz, a kormányfő egyik kedvenc jelmondata hosszú ideig az volt: „inkább ne legyen alku, mint hogy rossz alku legyen”. Erről itt írtunk bővebben.

Londonnak április 12-éig jeleznie kell terveit