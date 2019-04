Öngyilkos lett a csengeri örökösnő fia

A halálesetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel.

Felakasztotta magát hétfőn a 2018-as országgyűlési választási kampányban csengeri örökösnőként ismertté vált asszony fia – értesült több forrásból a 24.hu. Az öngyilkosságot az előzetes letartóztatásban lévő Sz. Gáborné korábbi ügyvédje is megerősítette a portálnak. A 24.hu a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkereste, ahol közölték, hogy a Mátészalkai Rendőrkapitányság Csengeri Rendőrőrse a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Mint írták, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel. A csengeri asszony férje éppen egy évvel ezelőtt lett öngyilkos. A portál felidézi: a csengeri asszony évek óta azt állította magáról, hogy 1300 milliárd forintnyi vagyont örökölt, amit többek közt Kósa Lajos is elhitt. Az asszony befektetési tanácsokat a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt. Kósa később elismerte a dokumentum valódiságát, de csalónak nevezte Sz.-nét, aki tavaly április elején elhagyta az országot, még az előtt, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna kihallgatásra. A nőt nemzetközi elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el. Miután megtörtént a kiadatása, hazahozták, őrizetbe vették és letartóztatták. Az asszony vallomásában azt állította, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett 1300 milliárdos hagyaték. Ettől függetlenül 368 millió forintnyi csalással gyanúsították meg.