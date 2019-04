Itthon riogat a kormány az uniós határőrséggel, Brüsszelben megszavazta a bővítését

A miniszterelnök a jól bevált bevándorlás-recepttel és óriásplakátokkal készül az EP-választásra. Plakátolásra a Fideszen kívül csak a szocialistáknak lesz pénze.

Pénteken kezdi el európai parlamenti választási kampányát a Fidesz, ami 12 mandátumot szeretne megszerezni a választásokon – közölte az RTL Klub Híradója. A csatorna megszólaltatta a kormánypárt kommunikációs igazgatóját, Hidvéghi Balázst, aki szerint Orbán Viktor áll majd a kampány középpontjában, aki a jól bevált témákról, az ország védelméről, és a bevándorlásról fog beszélni. ( A választási gépezet persze már korábban beindult , ahogy azt Szijjártó Péter külügyminiszter is elismerte - méghozzá közpénzből, ám kormány ez letudta annyival, hogy csak a lakosságot akarták tájékoztatni a sorosozós-junckerezős hirdetésekkel.) A Fidesz a közösségi médiában, az utcán és óriásplakátokon is kampányol majd. Plakátokra rajtuk kívül csak a 3 mandátumra esélyes MSZP-nek lesz pénze. A szocialisták a Haza, Szeretet, Európa-szlogennel próbálnak hatni a választókra – EP-képviselőjük, Ujhelyi István szerint pedig a tét az lesz, hogy Európára vagy Orbánisztánra voksolunk majd.

Az 2 mandátumban bízó LMP környezetvédő kampányt folytat a közösségi médiában és országjáró turnékon – erről Vágó Gábor EP-listavezető beszélt az RTL Klubnak.

A Momentum friss pártként is egy mandátumra esélyes, és az uniós pénzek megóvására figyelmeztetnének: EP-listavezetőjük Cseh Katalin emlékeztetett, hogy Magyarország naponta 2 milliárd forintnyi forrást kap az EU-tól, amit aztán vadászházakra, kisvasutakra költenek. A Momentumnak szintén nem lesz sok pénze a kampányidőszakra, de a közösségi médiában és az utcán is reklámoznak majd, május elsején pedig Európa-menetre készülnek. Végül, a Demokratikus Koalíció is ringbe száll, két mandátum reményében: kampányik során az Európai Egyesült Államok eszméjét népszerűsítenék, fő kérdésük pedig az, hogy a magyarok az Uniót vagy a Szovjetuniót választanák.