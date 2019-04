Arn Gréta továbbjutott Monterreyben

Szerda este eldől, hogy a párharcot 2-1-es előnyről váró székesfehérvári csapat vagy az FTC szerepelhet-e a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében.

A MOL Vidi FC vagy az élvonalbeli bajnokságot nyolc ponttal vezető Ferencváros nyeri az első igazán tétre menő csatát? – a jelenlegi szezon negyedik egymás elleni összecsapásának ez is az egyik nagy kérdése. A hazai klubfutball két meghatározó csapata ezúttal a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján találkozik (az első, budapesti mérkőzést a Vidi nyerte 2-1-re március 13-án), azaz hiába – viszonylag – nyílt még a bajnoki versenyfutás, a szerdai 90, esetleg 120 perc végén mindenképpen lesz egy boldog továbbjutó és egy minden bizonnyal roppant csalódott kieső.

„Először is még visszatekintenék a párharc sorsolására: többedmagam nevében is mondhatom, hogy nagyon örültünk neki, hogy a Ferencvárost már most megkaptuk, tekintve azt, hogy tudjuk jól, hogy a Groupama Arénában rendezik a döntőt, nekünk pedig az a célunk, hogy ott pályára tudjunk lépni. Az első meccs után kijelenthető, hogy reális esélyünk van a továbbjutásra. Ezt annak köszönhetjük, hogy remekül játszottunk. Megküzdöttünk azért az eredményért, amit elértünk idegenben, ám ez a párharc még nem lefutott, úgy is mondhatnám, hogy most jön majd a második félidő – kezdte a Vidi lapunknak nyilatkozó válogatott játékosa, Kovács István. – Tudjuk jól, hogy a Ferencváros veszélyes csapat, képes rá, hogy akár két vagy több gólt is szerezzenek ellenünk. Ismerjük az erősségeit, de korábban már bizonyítottuk, hogy ellene is lehet eredményesnek lenni.”

Az előnyön túl a Vidi két idegenben szerzett gólja is sokat érhet. A képlet egyszerű: a Ferencvárosnak legalább kétszer be kell találni ahhoz, hogy egyáltalán számolgathasson a továbbjutást illetően, az esetleges Vidi-gól(ok) csak tovább rontanának a fővárosiak esélyein (hosszabbítás kizárólag 2-1-es FTC-siker esetén lehetséges). A felek korábbi párharcaiból kiindulva várhatóan ezúttal sem kisasszonyfutball zajlik majd a pályán, minden egyes labdáért óriási küzdelem várható. Hiába, a tét nem kicsi: sokak szerint amely csapat bejut a legjobb négy közé, az később meg is nyeri a kupát.

„Ilyen felelőtlen kijelentést én azért nem tennék – reagált a Népszava utóbbi gondolattal kapcsolatos felvetésére Kovács István. – Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen a Ferencvárosnak muszáj lesz gólokat szerezni, azt viszont megígérhetem, hogy nem lesz könnyű dolga ellenünk. Tény és való, hogy olykor-olykor szikrázó egy-egy ilyen mérkőzés, de ott a játékvezető, akinek az a feladata, hogy eldöntse, hogy az adott helyzetben mit ítél. Azokat a mérkőzéseket, melyeket a Ferencváros ellen játszottunk Marko Nikolic irányításával, azokat jó százalékban lehoztuk. Most is erre készülünk, nem védeni fogjuk az eredményt, hanem megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. Nem mondanám azt sem, hogy egyértelműen miénk a kupa, ha továbbjutunk, rajtunk kívül is vannak olyan csapatok, melyek eséllyel pályázhatnak a végső győzelemre attól függetlenül, hogy talán annak van a legnagyobb esélye, aki a Vidi és az FTC párharcból továbbjut.”

Az egyik elődöntős együttes kilétére egyébként már kedd este fény derült, a vendégek 1-0-s vezetéséről folytatódó Mezőkövesd–Debrecen azonban lapzártánk után ért véget. Szerdán további két visszavágót rendeznek.

A visszavágók programja Magyar Kupa, negyeddöntők Szerda Soroksár (NB II)–Puskás Akadémia 15.30 Az első mérkőzésen: 1-1 Budapest Honvéd–Budaörs (NB II) 18.00 Az első mérkőzésen: 2-1 MOL Vidi–FTC 18.00 (tv: M4 Sport) Az első mérkőzésen: 2-1