Kutyapárt: Ne jöjjenek kitalált szellemek!

Polgármester-jelölje sehol nem lesz ősszel a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak, amelyet Kovács Gergely társelnök egyszerre tart vicc-, protest- és elitellenes pártnak.

A párt EP-programjában szerepel, hogy elérhetővé teszik a XXII. századot és a hetedik dimenziót. Miért épp ezeket?

Ezt a részét én sem értem a programunknak. De jól hangzik.



Végleg lekerült a napirendről az örök élet és az ingyen sör? Ezzel sokáig kampányolt a kutyapárt.

Ebben most nagy vita van, mert nem tudjuk, hogy Európában is bevezessük-e az ingyen sört. Erre létrehoztunk egy bizottságot és 7 ezer szakértő bevonásával fogjuk vizsgálni, hogy a magyaroknak ez mennyire érdeke. Az örök életet már teszteltük és egy 3 órás időtartamban kipróbáltuk. Bevált. Ha hosszabb távon is működik, akkor meg lehet nyitni a társadalom számára. Valójában mi a politikai célja a kutyapártnak? Lesz valaha is komolyan vehető program, vagy maradnak a vicc és a parodizálás szintjén?

Szeretnénk az emberek gondolkodásmódjára hatni, az aktív állampolgár szemléletet terjeszteni. Ha az emberek jobban magukénak érzik a környezetüket vagy bármi mást az országban, annak lesz hatása.



Viccpárt, protestpárt, vagy elitellenes párt inkább az MKKP?

Igazából mindegyik. Amikor növényeket ültetünk vagy kifestünk egy padot, akkor olyanok vagyunk mint egy civil szervezet. Amikor szervezünk egy békemenetet vagy reagálunk valamelyik kormánykampányra, akkor meg olyanok, mint egy protestpárt. Ha meg épp túl jó fejek vagyunk, akkor viccpártnak tűnünk. Nehezen tudom definiálni magunkat.



A pártok általában olyan üzeneteket is megfogalmaztak, amelyek nem csak egy szűk réteget érnek el. A kutyapárt miért nem beszél mondjuk a nyugdíjrendszerről, a korrupcióról vagy a kórházi adósságról?

A nyugdíjasok nekünk is fontosak, ezért vezetnénk be a 8. havi nyugdíjat. Mindemellett próbáljuk a helyünkön kezelni magunkat, és olyan dolgokkal foglalkozni, amelyekben el is tudunk érni eredményeket. Ez gyakran egy padfestés, egy bokor elültetése vagy egy buszmegálló felépítése. Vannak olyan nagy strukturális problémák, mint az egészségügy, az oktatás, de ezekkel egy ellenzéki párt érdemben nem tud mit kezdeni. Annyit tudunk tenni, hogy elindítottuk a Kétfarkú Népfősulit, ahol van egy csomó érdekes, ingyenes tanfolyam.



Az ellenzéknek nem az a dolga, hogy a strukturális problémákról is elmondja a véleményét és alternatívát kínáljon?

Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak ugyan az ellenzéki pártok, csak épp garantált, hogy semmit nem fognak tudni elérni, csak egy kicsit még rosszabb lesz a hangulat.



Azért foglalkoznak vele, mert az embereket a padfestés hiánya esetleg kevésbé aggasztja, mint mondjuk a várólisták hossza. El lehet mondani, hogy a várólisták milyen hosszúak, de ha a kormány nem akarja, nem történik semmi. Nem szeretném az életemet azzal tölteni, hogy dolgokat szidok. Ezt megteszik helyettünk mások. Ugyanígy nem szeretem a személyeskedést, amikor valaki mond egy mondatot és ezen pörög az ország fél évig. Ettől semmi nem lesz jobb. Vannak olyan dolgok, amiket ellenzéki pártként valóban el lehet érni, mondjuk, hogy egy önkormányzat megcsináljon valamit, például összeszedje a szemetet. Korábban Zuglóban meghirdettük, hogy felújítunk egy szemétkupacot. Az akció kezdete előtt eltűnt a szemét. Onnan 50 méterre találtunk egy másik szemétdombot, felújítottuk, kifestettük a léceket, kapott új huzatot a kanapé. Másnapra azt is elvitték. Ezek valódi eredmények. Nekem az végtelenül unalmas, hogy naponta elmondjuk, hogy itt kevés az orvos, ott meg nincs elég ágy. Akkor inkább becsempészünk szappant a kórházba. A várólistákra az a megoldásunk, hogy egy csomó passzivistánk bejelentkezett műtétekre, úgyhogy aki fél év múlva szeretne operációt, annak át tudjuk adni a helyünket, hogy ne kelljen annyit várnia.



A 2016-os népszavazás előtt volt „nemigen” kampány, és arról is beszéltek, hogy milyen hazug a bevándorlási referendum. Azt viccnek szánták?

Aki a plakátjainkat megnézte, láthatta, hogy próbáltuk ezt befogadható, szórakoztató módon tálalni. Bőven van utálat, düh és harag az országban. Ha egy plakáton idős bácsik szerepelnek, akik állítólag valamire készülnek, az nagyon rossz hangulatú, semmi értelme, és nagyon mondanivalója sincs. Ha erre ráragasztasz egy Orbán-fejet, és odaírod, hogy nincsenek kórházi ágyak, ettől sem lesz jobb. Az azért meglepő, hogy működik ez a fajta, pozitív tartalom nélküli kormányzati kommunikáció, ez a semmi, hogy küzdünk kitalált szellemek és idős bácsik ellen.



A kutyapártot 1 és 3 százalék között mérik a közvéleménykutatók. Mivel tudnának kitörni?

Könnyebb úgy politizálni, ha hergelik az embereket vagy elmondják, hogy mi miért rossz. De mi akkor sem ezt az utat járjuk. Az a fontos, hogy tudjunk hatni az emberekre azzal, amit csinálunk.



Az önkormányzati választásra mi a terv?

El fogunk indulni néhány városban, például Pécsen, Szombathelyen, Hódmezővásárhelyen, Kiskunfélegyházán, Csepelen, Ajkán. A bonyolultabb utat választjuk.



Mi lenne az egyszerűbb?

Az, ha összefognánk az ellenzékkel és meg lehetne dumálni, hogy egy-két helyen bejussanak embereink a képviselő-testületekbe. Voltak is ilyen megkeresések. De mi egyedül szeretnénk elindulni. Csak képviselő-testületi helyekért állunk rajthoz, polgármester-jelöltünk sehol nem lesz. Azt oldja meg az ellenzék, hogy ebből a távolmaradásból mit tud kihozni. Nem szeretném a választás után négy évig azt hallgatni, hogy miattunk nyert Budapesten Tarlós István, mert elvittünk 4 százalékot.



Attól nem tart, hogy ugyanígy mutogatás lesz, ha az EP-választáson a kutyapárti egy-két százalék miatt lesz esetleg még több fideszes képviselő?

Egy demokrácia azt jelenti, hogy vannak pártok, elindulnak a választáson, az emberek meg válasszanak. A pártnak az a lényege, hogy rajthoz áll a választáson.



Egyedül vagy közösen...

Nemrég láttam egy felmérést, ahol azt kérdezték, kire szavaznának át a híveink, ha mi nem indulnánk. Ebből az derült ki, hogy harmada az ellenzékre, harmada a kormánypártra, harmada pedig a Szíriuszi Sörpártra. Óriási tévedés azt hinni, hogy a kutyapárt szavazói valamennyien elmennének a Jobbikra vagy a Gyurcsány Ferencre ikszelni. A mi egy-két százalékunkat nem lehet hozzáadni semmilyen ellenzéki összefogáshoz. Akik ránk szavaznak, más pártra szerintem nem nagyon akarnak voksolni.



Mi lesz a kampányukkal, ha az ellenzéknek nem lesz plakáthelye, nem lehet falragaszokat kitenni vagy járdát festeni?

Szerintem a plakátjainkra ráírjuk majd, hogy KDNP, őket úgysem büntetik meg. Azért jó lenne, ha bejutnánk az Európai Parlamentbe. Olcsó a menza, és végre megalakíthatnánk az Európai Komoly Pártok frakcióját.