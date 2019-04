Lapunk tudósítója lett a Nemzetközi Sajtószövetség elnöke

A szerb államfő azt mondta: párttársai vélhetően ismét őt jelölik, és amennyiben ez így lesz, elfogadja a felkérést.

Korábbi bejelentésével ellentétben mégis újraindul a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöki posztjáért Aleksandar Vucic szerb államfő. A SNS tisztújító közgyűlése ugyan a várakozások szerint csak szeptemberben esedékes, az előkészületek már megkezdődtek. Aleksandar Vucic pedig a belgrádi Pink televízióban jelentette be, hogy párttársai vélhetően ismét őt jelölik majd elnöknek, és amennyiben ez így lesz, elfogadja a felkérést. Aleksandar Vucic 2017-ben miniszterelnökként indult az államfőválasztáson, és miután győzött, bejelentette, hogy nem mond le a SNS elnökségéről, ám amikor lejár a pártelnöki mandátuma, nem jelölteti magát újra. Az utóbbi hetekben azonban több párttársa is közölte, szeretné, ha Vucic maradna a pártelnök, ugyanis ez lehet a leginkább gyümölcsöző a párt, de az ország számára is. Az előző köztársasági elnök, Tomislav Nikolic 2012-ben, megválasztásakor Aleksandar Vucic javára lemondott a SNS elnöki posztjáról, és a közvélemény azt várta, hogy Vucic is megválik majd az elnökségtől. Szerbiában december óta minden héten több városban is Vucic- és kormányellenes tüntetéseket szerveznek, noha a közvélemény-kutatások szerint a Szerb Haladó Párt népszerűsége továbbra is meghaladja az 50 százalékot, és az ország legnépszerűbb politikusa éppen Aleksandar Vucic. Egyes elemzők szerint a jelenlegi politikai légkörben egy Vucicnál gyengébb politikus nem biztos, hogy meg tudná őrizni a párt ilyen mértékű támogatottságát, így a legcélszerűbb az, ha egyelőre ő marad a SNS elnöke.