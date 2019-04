Távozik a TV2-médiacsoporttól Dirk Gerkens

Közös cselekvésre: szoftverek, honlapok akadálymentesítésére biztatja a cégeket az IT Összefogás mozgalom.

Magyarországon ma minden tizedik ember akadályba ütközik egy weboldal használata közben. Sokaknak okoz nehézséget az elektronikus bankolás, az online vásárlás vagy éppen egy videós tartalom megismerése. Ennek megváltoztatására közös cselekvésre szólítja fel az IT szakmát az IThon.info: május 6-ig várják a cégek jelentkezését, hogy minél több weboldalt és szoftvert akadálymentesítsenek.

Az IT Összefogás keretében idén elsősorban a látássérült embereket érintő megoldásokat keresik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világon 285 millió látásában korlátozott ember él, itthon 80 ezer embert érint a probléma, azaz olyan, mintha a Szegeden élők fele látássérült lenne.

"Üres, üres, üres"

„Ha egy oldal tele van fotókkal vagy a szöveg különböző buborékokban jelenik meg, az számunkra teljesen használhatatlan. Előfordulhat, hogy a beszélő program nem érzékeli a képeket, és annyit mond: üres, üres, üres, így például lehetetlen a webshopos vásárlás” – mondta Agárdi Szilvia énekesnő, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány önkéntes munkatársa.

„Mivel nekünk nehezebb elmenni egy hivatalba ügyet intézni, nagy könnyebbség lenne, ha a web akadálymentes lenne, de az online ügyintézéskor sokszor ütközöm falakba. Gyakori, hogy bár a program mindent felolvas, végighaladok a folyamaton, kitöltöm, amit kell, ám az utolsó lépésnél megakadok, mert megjelenik egy eltorzított számokat és betűket tartalmazó kép, amit az azonosításhoz be kellene másolni, de mivel az egy kép, a szoftver nem tudja beolvasni. Így egyetlen lépés akadályoz meg abban, hogy az ügyet lezárjam” – mondta Ócsvári Áron szabadúszó webfejlesztő.

Pál Zsolt (Pille) programozó, informatika tanár szerint a dizájn már fontosabb lett a tartalomnál, ami megnehezítheti az információhoz való hozzáférést. Sokszor a már létező és egyszerűen alkalmazható megoldásokra sem figyelnek a fejlesztők, ami az akadálymentes használat alapja lenne. Az, hogy logikus legyen a menü elrendezése, billentyűzettel is irányítható legyen a honlap, vagy feliratozzák a képeket, videókat, csak odafigyelés kérdése.

“Lehet, hogy nem mindenki gondol bele, de mi kikapcsolt képernyővel használjuk a netet”

– tette hozzá.

„Az IT Összefogás során amellett, hogy meglévő problémákat oldanak meg a csapatok, az is cél, hogy ez a téma nagyobb figyelmet kapjon. Sok szereplőt érint, közös gondolkozásra és érzékenyítésre, valamint minden üzleti szereplő felelősségvállalására van szükség, aminek első lépése akár az is lehetne, hogy a cégek a saját oldalukat akadálymentessé teszik. Az egyik legfontosabb feladat mégis az, hogy az oktatásba is beépüljön ez a szemlélet” - mondta Pulay Gellért, a szervező cég alapítója.

A versenyen a csapatok egyrészt olyan problémákat oldanak meg, amelyek a látássérült embereket segítő eszközökben (assistive technológiák) jelennek meg, másrészt a weboldalaknál akadálymentesítéskor megjelenő hibákat javítják ki. A programot az Informatika a Látássérültekért Alapítvány támogatja, amely amellett, hogy a hibákat összegyűjtötte, tudását és szakmai kapacitását is felajánlotta a sikeres munkához.

„Ha ez a mozgalom az IT szakma szereplőit is cselekvésre ösztönzi, az nagyon nagy lépés és valódi fejlődést hozhat a területen, amire óriási szükségünk lenne”

– mondta Szuhaj Mihály, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az IT Összefogáshoz 2019. május 6-a éjfélig lehet csatlakozni. A cégeknek a feladatok megoldásán kívül azt is vállalniuk kell, hogy a jövőben kollégáik, fejlesztőik körében is megkezdik az esélyegyenlőség megteremtésének népszerűsítését és az érzékenyítést. Azok a vállalatok, amelyek komolyan elkötelezik magukat a mozgalom mellett, egy évre megkapják a #akadalymentesITs címet.