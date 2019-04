Egyre többen kérdőjelezik meg a CDU jelenlegi irányvonalát

Mind többen bírálják Annegret Kramp-Karrenbauer pártelnököt amiatt, mert egyre több gesztust tesz a konzervatívok számára.

Ugyan a német kereszténydemokraták tavalyi elnökválasztása után úgy látszott, véget ér az identitásválság a CDU-nál, s a megválasztott pártvezető, Annegret Kramp-Karrenbauer kihozza a politikai erőt a válságból, többen egyre inkább megkérdőjelezik a jelenlegi irányvonalat. A német sajtó által csak AKK-ként emlegetett politikus ugyanis egyértelműen kezd az Angela Merkel kancellár által képviselt centrumtól elmozdulni a jobboldalra. Ez eleinte jó stratégiának látszott, hiszen abból indult ki, sokan azért pártoltak el a CDU-tól, mert már nem képviseli a hagyományos kereszténydemokrata értékeket. Csakhogy a keresztényszociális CSU sorsa is azt mutatta, veszélyes stratégia az, hogy ha egy párt letér az általa kijelölt útról, s hirtelenjében erőteljesen jobbra fordul. Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter hosszasan tudna erről mesélni. Tavaly úgy gondolta, kifogja a szelet a jobboldali populista Alternatíva (AfD) vitorlájából, ha felkarolja a menekültkérdést és nagy elánnal harsogja, korlátozni kell a bevándorlást. Ez a stratégia teljes kudarcot vallott. Az AfD támogatói nem fordultak a CSU felé, a centrista szavazók viszont hátat fordítottak a CSU-nak, aminek az lett a következménye, hogy a keresztényszociálisok történelmien gyenge eredményt értek el a tavaly októberi bajorországi tartományi választáson, amibe Seehofer bele is bukott. Markus Söder, a CSU idén megválasztott elnöke, bajor miniszterelnök, tanulva az előd hibáiból, igyekszik inkább a centrum felé tolni a pártot, ami a CSU Fidesszel kapcsolatos stratégiájában is nyilvánvalóvá válik: míg Seehofer tárt karokkal fogadta korábban Orbán Viktort Münchenben, Söder már nem egyszer bírálta a magyar kormánypártot demokráciaellenes lépései miatt. Kramp-Karrenbauertól eredetileg azt várták, Merkel centrista irányvonalát követi majd. Jobboldali kihívóját, Friedrich Merzet azonban csak nagyon csekély előnnyel győzte le a CDU tavaly decemeri pártelnökválasztásán, így a jobbszárnynak mind több gesztust tett. Sőt, már nem csak gesztusokról van szó, inkább irányváltásról lehet beszélni. Ennek azonban megvannak a maga veszélyei. Negatív jelei pedig már a közvélemény-kutatásokban is kezdenek érződni. Kétségtelen, hogy Kramp-Karrenbauer megválasztása után az uniópártok támogatottsága megindult felfelé a lejtőn. Míg októberben még több felmérés is 25 százalékon látta a CDU/CSU-t, januárra ezt 32 százalékra sikerült feltornászni. Az óvatos jobbra át miatt azonban megállt az uniópártok népszerűségének emelkedése, egyértelműen AKK politikája miatt. Az INSA hétfőn közzétett kutatása szerint támogatottságuk visszatért 30 százalék alá. A Forsa pedig már csak 28 százalékon mérte. Ez utóbbi ügynökség utoljára tavaly november végén, tehát még a CDU elnökválasztása előtt látta ennyire gyengének az uniópártokat. Egy másik felmérés szerint ráadásul hét százalékkal csökkent Kramp-Karrenbauer megítélése. Miközben éppen arra törekszik, hogy felépítse imázsát és népszerű vezetőként lehessen Angela Merkel utóda, ehelyett egyre nagyobb a különbség a jelenlegi kancellár és a CDU elnökének közkedveltségi mutatója között. Amint közeleg Merkel leköszönésének ideje – ez elvileg a 2021-es választást követően történik meg – úgy válik egyre népszerűbbé. Ezeket a fejleményeket pedig a CDU tagságának egy része is növekvő aggodalommal szemléli. Katrin Prien, Schleswig-Holstein kereszténydemokrata oktatási miniszter nyíltan bírálta Kramp-Karrenbauer politikáját. „Nem kelthetjük azt a benyomást, hogy a párt jobbra fordul” – jelentette ki a Rheinische Post keddi kiadásában. Szerinte a pártelnöknek hidakat kellene építenie a CDU különböző irányultságú csoportjai között. Mint mondta, helyes lépés volt, hogy AKK meg akarta békíteni a pártelnökválasztás után Merz csalódott híveit, de „most éppen lehet a benyomásuk, hogy ők kerekedtek felül” – jelentette ki. Bírálatot fogalmazott meg a Twitteren a CDU parlamenti képviselője, Roderich Kiesewetter is, aki szintén Kramp-Karrenbauert támogatta múlt év decemberében. „A párt dilemmába került. A CDU liberálisai tavaly AKK-t választották, a jelenlegi kurzussal azonban az őskonzervatívokat akarja megbékíteni. Ha azonban a párt kilép a centrumból, koalíciós lehetőségektől fosztja meg magát és a Zöldeket erősíti. Merkel irányvonalát bölcsesség jellemezte” – írta. Az RTL felmérése meg is erősíti ezt az állítást. Eszerint ugyanis a CDU volt szavazóinak 27 százaléka most a környezetvédők neve mellé tenné az ikszet. A Közép Uniója nevű, liberális kereszténydemokratákat tömörítő csoport, amely decemberben még hevesen támogatta Kramp-Karrenbauer megválasztását, ezért találkozót kért a pártelnöktől, amelyre péntek délután kerítenek sort, Berlinben. A találkozóra a hesseni regionális politikus, Patrick Kunkel, valamint Frank Sarfeld PR menedzser is meghívást kapott – írja a Spiegel Online. Ugyanakkor egyre több kereszténydemokrata és európai parlamenti képviselő is jelezte: jelen akarnak lenni a találkozón, ami azt jelzi, egyre többen elégedetlenek azzal, hogy a CDU mind hűtlenebbé válik Merkel irányvonalához. Hírek szerint ott lesz majd Berlinben a CDU főtitkára, Ruprecht Polenz is. Kramp-Karrenbauer liberális támogatói rossz néven vették, hogy két hónappal korábban találkozót szervezett, amelyen Angela Merkel menekültpolitikáját bírálta felül, s erre az őskonzervatívokat is meghívta. Bírálatokat váltott ki azzal is, hogy nagyon távolságtartóan fogadta a klímavédelmet sürgető fiatalok megmozdulásait.