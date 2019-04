Keskeny nyomtáv, nagy lehetőség: újraindulhat a balatonfenyvesi kisvasút

Majd’ két évtized üzemszünet után jövőre újraindulhat a keskeny nyomtávú vasúti közlekedés Balatonfenyves és Csisztapuszta között, s ezzel amellett, hogy újabb attrakcióval bővül a tóparti turizmus, az eddig elzárt dél-balatoni háttértelepülések is profitálhatnak a vendégáradatból.

A pálya állapota miatt a MÁV 2002. szeptember 2-től ideiglenes üzemszünetet vezet be a Pálmajor-Somogyszentpál, a központi főmajor-Csiszta, valamint a táskai elágazás-Táska szakaszokon, került ki a hivatalos papír 17 éve a balatonfenyvesi kisvasút állomásépülete előtti tájékoztató táblára. A vasúttársaság a szentpáli szakasz esetében két hónapos felújításra hivatkozott, a csisztainál hatvanmilliós rekonstrukciót ígért 2003 tavaszára, a táskairól viszont mélyen hallgatott. Somogyszentpál felé hamarost újra is indult a forgalom, a két másik vonalon azonban azóta sem járt vonat. A táskain vélhetően nem is fog, ugyanis már a síneket is ellopták, a népművészetéről és néptáncáról messze földön híres Buzsákhoz tartozó Csisztapuszta azonban egy 650 millió forintos pályázatnak köszönhetően új esélyt kapott. A balatoni Nagyberekben a helyi állami gazdaság kezdeményezésére 1950-ben kezdték el a keskeny nyomtávú vasúti pálya építését, hogy a lapos-mocsaras területen fekvő majorságokból be tudják szállítani a terményt, illetve a tőzeget és a mésziszapot a fenyvesi állomásra. Hat évvel később indult meg a személyi forgalom a vonalon, melynek gazdasági jelentősége folyamatosan csökkent, turisztikai kihasználtsága viszont növekedett, főként a csisztai fürdő felé, így a nyolcvanas évek végén egy kilométerrel, egészen a strandig meghosszabbították a pályát. Tizenhét éve aztán a MÁV – mely 1960 óta a kisvasút tulajdonosa – megszüntette a vonatközlekedést. A csisztai fürdőtől csodálatos a panoráma: a messzeségben a Badacsony és Gulács, a fonyódi hegy szinte a falu határában látszik. A látvány azonban csalóka, úgy öt kilométer a távolság a buzsáki faluvégtől a tópartig. Autóval viszont négyszeres, hiszen kerülni kell Lengyeltóti felé, a Nagybereken át csak egy töltés vezet, pedig Fonyód felől elindul a betonút, sőt átjáró is épült az M7-es sztrádánál, ám a faluig tartó 1700 méter leaszfaltozására már nem maradt pénz az autópálya építésénél… - Legalább négy évtizede ígérgetik – mondta Kara Lajos, a másfél ezres észak-somogyi Buzsák polgármestere –, tervek is készültek rendre, de pénz valahogy sohasem jutott rá. Pedig nemcsak nekünk lenne fontos Csisztafürdő miatt, melynek megötszöröződhetne a forgalma, de a környező tóparti településeknek, Fonyódnak, Boglárnak, Lellének és Fenyvesnek is: a termálvízre alapozva meg lehetne valósítani az egész éves balatoni szezont. Az útra továbbra sincs remény – jelenleg kerékpárút épül a Balaton felől –, a kisvonat azonban belátható időn belül újra hozhatja a vendégeket. S nemcsak Buzsákra, de a közeli Somogyvárra, a nemzeti emlékhelyre Kupavárra, Berzsenyi Dániel Niklájára, vagy éppen a szőlősgyöröki borospincékbe. Melyek jelenleg alig profitálnak a balatoni turizmusból. - Amíg volt összeköttetésünk Fenyvessel, hat étterem működött a faluban, jelenleg csak kettő – vázolta a lehetőségeket Kara Lajos. – A falu abszolút fogadóképes, vannak új szálláshelyek, s a tervek szerint a régi hagyományt is felújítjuk, amikor a végállomásnál lovas kocsik várták a vendégeket, s vitték ki őket a szőlőhegyre. Ha nem is lovakkal, de reményeink szerint valamilyen formában erre a jövőben is lesz lehetőség. Hogy mikor, azt viszont a buzsáki faluvezető sem tudta megmondani, de fenyvesi kollégája, Lombár Gábor is csak széttárta a kezét. - A pénzt ugyan megnyertük, de nem olyan egyszerű a helyzetünk, hiszen a MÁV a kisvasút tulajdonosa, azaz a vasúttársasággal kell egyezkednünk és együttműködnünk – magyarázta. – Természetesen már a pályázatról egyeztettünk velük, de jelenleg még azt sem tudjuk, hogyan állnak a tervek. Annyi viszont bizonyos, hogy Imremajortól 8,6 kilométeren új alapot, talpfákat és síneket kap a vonal, mely az elmúlt bő másfél évtizedben teljesen tönkrement. - Nem szeretek jósolgatni, de ha minden jól megy, a 2020-as kisvasutak napjára, vagyis szeptember első hétvégéjére elkészülhet a felújítás, hiszen a nyári szezonban sem kell leállni a munkákkal – jegyezte meg Lombár Gábor. – Ha újra indul a forgalom, az nem csak azért lesz fontos számunkra, mert egy egyedi, balatoni turisztikai szenzáció a keskeny nyomtávú vasút, hanem mert a szerves része is a településnek: Fenyves 120 éves, a kisvasút jövőre lesz hetven, vagyis az életünk része volt. És persze az sem mellékes, hogy nem kell Fonyódon és Lengyeltótin át kerülni Buzsákra és Csisztába, azaz a Balaton nyugati medencéjéből könnyen elérhető lesz az egész évben nyitva tartó fürdő. Persze a járműparkra is ráfér a bővítés, de első lépésként induljanak el a mostani szerelvények. Ha kipöfög az első vonat a fürdő felé, majd tovább álmodunk.