Kiska megígérte Bugárnak, hogy megvétózza a himnusztörvényt

Guam püspöke a hatodik parancsolat ellen vétett, mégpedig kiskorúakkal szemben.

Megfosztották hivatalától és eltávolították székhelyéről Anthony Sablan Apuront, a csendes-óceáni Guam szigetének püspökét, akit a Vatikáni Bíróság fellebbviteli testülete is bűnösnek talált kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélések miatt - jelentette be a Vatikán csütörtökön. A Vatikán honlapján most közölt, de még februárban született bírósági ítélet szerint a püspököt megfosztották hivatalától, és örökre megtiltották neki, hogy akár ideiglenesen is a sziget fővárosa, Hagatna érsekségének területén tartózkodjon. Hasonlóképpen örökre tilos számára a püspöki hivatali felségjelek használata. Az ítélet szövege szerint a püspök a hatodik parancsolat (Ne paráználkodj!)n ellen vétett, mégpedig kiskorúakkal szemben. A Vatikáni Bíróság ezzel lezártnak tekinti az ügyet, az ítélet nem fellebbezhető meg. A földrajzilag Óceániához, területileg az Egyesült Államokhoz tartozó, többségében katolikus Guam szigeten született Anthony Sablan Apuron 1983-ban Hagatna segédpüspöke, majd püspöke, 1986-tól érseke volt. 2016-ban magától felfüggesztette érseki szolgálatát, miután több, már felnőtt férfi azzal vádolta meg, hogy gyerekkorukban szexuálisan és másképpen is visszaélt velük. A vatikáni Hittani Kongregáció két ügyben indított vizsgálatot: a Vatikáni Bíróság 2018-ban első fokon elítélte Anthony Sablan Apuront, aki fellebbezett. A mostani ítélet a korábbi bírósági döntést erősítette meg. Az ítélet megfosztotta a püspököt egyházi tisztségének jelvényeitől (például nem használhatja a püspöki gyűrűt és süveget), de a kánonjog értelmében püspök maradt - magyarázta Alessandro Gisotti ideiglenes vatikáni szóvivő. A Vatican Insider hírportál "szokatlannak" nevezte, hogy a Vatikáni Bíróság jogerős ítélete ellenére Anthony Sablan Apuron pap maradhatott, nem taszították ki az egyházból.

A 73 éves Anthony Sablan Apuron továbbra is ártatlannak vallja magát, nyilatkozata szerint "támadások" áldozata lett. A sziget egyházmegyéjében mintegy 180 kártérítési kérelmet nyújtottak be helyi papoktól, évtizedekkel ezelőtt elkövetett visszaélésekért. Az anyagi követelések miatt Guam egyháza tavaly csődöt jelentett. Ezzel egy időben a Vatikán csütörtökön bejelentette, hogy Ferenc pápa a 71 éves Wilton Gregoryt, az egyesült államokbeli Atlanta eddigi érsekét nevezte ki Washington egyházmegye élére. Az afroamerikai Wilton Gregory az amerikai főváros korábbi érseke, Donald Wuerl helyét veszi át. Donald Wuerl októberben nyújtotta be lemondását a pápának, aki elfogadta. Donald Wuerl tavaly augusztusban került támadások kereszttüzébe, amikor az amerikai vádesküdtszék úgy ítélte meg, hogy közreműködött pedofil papok ügyeinek eltussolásában Pittsburghben, ahol 1988 és 2006 között ő volt a püspök. A jelentés szerint az évtizedek alatt körülbelül 300 pap csaknem ezer embert, többségében fiatalkorút molesztált.