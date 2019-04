Kémjáték: blöff lehetett a beépített ember - az ügyészség nyilvánosságra hozott egy titkosszolgálati játszmát, vagy mit

Úgy tűnik mindkét fél számára elfogadható, kompromisszumos megállapodás születhet.

Jóval a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) májusi közgyűlése előtt, akár két héten belül megállapodás születhet az akadémiai kutatóintézetek sorsáról – értesült lapunk az MTA és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közötti egyeztetésekre rálátó forrásból. Mint forrásunk mondta, jelenleg nem az MTA megválasztott vezetői és nem is Palkovics László innovációs miniszter tárgyal, hanem a felek által delegált szakértők. Az Akadémia vezetősége ugyanis azt látta jónak, ha egyet hátralépve „kívülről” követik nyomon az egyeztetést, és csak akkor lépnek közbe, ha úgy látják, nem jó irányba mennek a dolgok. – Eddig erre nem volt szükség és a jelek szerint nem is lesz. Úgy tűnik, közelednek az álláspontok és hamarosan mindkét fél számára elfogadható, kompromisszumos megállapodás születhet. Optimista vagyok, úgy néz ki, nem kell majd „bombát robbantanunk” – fogalmazott forrásunk. Az MTA elnöksége április 16-án ülésezik legközelebb, ekkor már el is fogadhatják azt a megállapodás-tervezetet, amit majd a közgyűlés elé terjesztenek. A kormány ki szeretné szervezni a kutatóintézet-hálózatot az MTA alól, az Akadémia viszont ragaszkodik ahhoz, ha ez meg is történik, a kutatóintézetek szakmai felügyeletét továbbra is a tudósok láthassák el, minisztériumi nyomásgyakorlás nélkül. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint továbbra sincs valódi garancia a kutatóhálózat hosszú távú függetlenségére és egyben maradására, az ITM pedig továbbra is adós azzal a szakmai koncepcióval, ami alátámasztaná az átalakítások szükségességét.