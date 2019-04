Szenzáció: szűznemzéssel születtek varánuszbébik a pécsi állatkertben

Basának nevezték azt a csődör tevecsikót, amelynek első lépéseit a látogatók is láthatták a Szegedi Vadasparkban.

Az egykor a bajmóci állatkertből Szegedre érkezett tevekanca, Kata március 21-én problémamentesen hozta világra kicsinyét. A szerencsés látogatók a csikó születését és első óráit is megfigyelhették. Mivel a csikó kicsit nehezen kezdett el enni, a gondozóknak segédkezniük kellett, de hétvégétől anyja már önállóan is tudja táplálni. A tevecsapat egy másik tagja is utódot vár, Góbi, a 2007-ben Szegeden született kanca is rövidesen világra hozza kicsinyét - tájékoztatott Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója.

A Földön kétféle teve él: az egypúpú (Camelus dromedarius) Afrikában, a kétpúpú (Camelus bactrianus) Ázsiában, Szegeden az utóbbi faj egyedeit gondozzák. A kétpúpú tevék kiválóan alkalmazkodnak az extrém időjárási körülményekhez, hiszen élőhelyükön, Ázsia sivatagos, félsivatagos területein nyáron rendkívül meleg van, télen pedig jóval hidegebb az időjárás, mint Közép-Európában.

Az anya egy utódnak ad életet 13 havi vemhesség után, a csikóját egy-másfél éves koráig neveli. Sokáig úgy vélték, hogy a kétpúpú tevék Belső-Ázsiában honos vad ősei már ki is pusztultak, hasonlóan a vadlóhoz, azonban sikerült a kritikusan veszélyeztetett faj néhány kisebb populációját felfedezni, számuk összesen 950 egyedre tehető.

A tevék a Szegedi Vadaspark látogatóinak kedvencei közé tartoznak, többször születtek is már csikók az állatkertben. Akadt köztük olyan, amely - hogy szokja az emberek közelségét - gondozója vezetésével sétákat tett a vadaspark útjain.