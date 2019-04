Felfüggesztett börtönre ítélték az általános iskolásokat zaklató tanárt

A 48 éves férfi több kiskamasz diáklánynak is szexuális tartalmú üzenetet küldött, aztán letagadta az egészet.

Jogerősen elítélték azt a fővárosi tanárt, aki egy XVI. kerületi általános iskola alkalmazottjaként élt vissza helyzetével, és zaklatott felsős diáklányokat. A vádlott a vádirat szerint 2016-ban és 2017-ben két kiskorú lányt is célba vett: egyiküknek rendszeresen küldött netes oldalakon szexuális tartalmú, felhívást is tartalmazó üzeneteket, míg a másik sértettet egy napig bombázta hasonló levelekkel. „A vádlott a magatartásával a kiskorú sértettekben érzelmi zavarodottságot, bizalomvesztést idézett elő” - véli a vádhatóság

A visszaélésekre gyorsan fény derült, az iskolaigazgató pedig figyelmeztette a tanárt, hogy feljelentést tett a levelek miatt. A vádlott ugyanakkor tagadta, hogy bármit is tett volna, szerinte valaki – egy ismeretlen tettes – feltörte profilját, és ő zaklatta a lányokat. Állítása miatt két nyomozás is indult: a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette, a Budapesti Nyomozó Ügyészség pedig büntetőeljárás alapjául szolgáló hatóság félrevezetésének vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, amely az ügyeket egyesítette.

A férfi végül megtört az eljárás folyamán, és beismerő vallomást tett, lemondva a további tárgyaláshoz való jogról. Nyilatkozatát új büntetőeljárás törvénynek köszönhetően azonnal befogadta a bíróság, és ítéletet is hirdetett: a vádlott két év, végrehajtásában öt évre felfüggesztett börtönt kapott, ügyészi fellebbezésre pedig öt évre eltiltották a tanári foglalkozás gyakorlásától is.