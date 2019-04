Már a négyes döntő a tét a női kézi BL-ben

Ha az FTC a Győr elleni középdöntős teljesítményt tudja hozni a Rosztov ellen a BL negyeddöntőjében, lehet keresnivalója – véli a lapunknak nyilatkozó Elek Gábor.

Már a budapesti négyes döntő a tét a női kézilabda Bajnokok Ligájában, amelynek oda-visszavágós rendszerben zajló negyeddöntőjében a címvédő Győri Audi ETO KC és a Ferencváros is vasárnap lép pályára először. A címvédő győriek a legutóbbi hat kiírásból négyet megnyertek, a jelenlegi szezonban ráadásul még veretlenek, így a BL-újonc Odense vendégeként is esélyesnek számítanak (16.50, tv: Sport1). Az FTC-Rail Cargo Hungaria párharcának esetében viszont nem ennyire egyértelműek az erőviszonyok: a szakvélemények szerint tavalyhoz képest sokat fejlődő budapesti csapat azzal a Rosztov-Donnal találkozik Érden (14.30, tv: Sport1), amely egy éve megálljt parancsolt neki a legjobb nyolc között. Azóta nem mellesleg az az Ambros Marín az oroszok edzője, aki a nyáron négy BL-győzelem, öt bajnoki cím és öt Magyar Kupa-siker után Győrből távozott Rosztovba.

„Azt nem merném kijelenteni, hogy az idei Fradi jobb a tavalyinál, de véleményem szerint a Rosztov gyengébb lett. Ha arra gondolok, hogy Siraba Dembele és Cabral Barbosa is elhagyta a csapatot, illetve hogy várhatóan Anna Paula Rodrigues és Anna Vyakhireva sem lép pályára az első meccsen, akkor utóbbi mindenképp igaz. Más párharc lesz a tavalyihoz képest, de az oroszok valamivel azért esélyesebbek, mint mi – jelentette ki az FTC vezetőedzője, a Népszava kérdéseire válaszoló Elek Gábor. – Talán egy hajszálnyi előnyt jelenthet a felkészülés során, hogy tudjuk, milyen rendszerben, milyen elvek mentén dolgozik Martín és hogy milyen kézilabdát vár el a csapatától. Ugyanakkor pontosan ennyire ismertük akkor is, amikor a Győrrel sorban nyerte a bajnokságokat és a Bajnokok Ligáját... Arról nem is beszélve, hogy ő is ismeri a Ferencváros játékát és az én elveimet.”

Tavaly a Rosztov Magyarországon és Oroszországban is legyőzte a Ferencvárost, amely akkor kettős vereséggel, 63-51-es összesítéssel búcsúzott a BL-től és évek óta kergetett álmától, a négyes döntős szerepléstől. A jelen ennél azért valamivel biztatóbb, főként, ha felidézzük, hogy a középdöntős mérkőzések során úgy maradt veretlen az FTC, hogy kétszer döntetlent játszott a bombaerős Győrrel is.

„A Győr elleni meccseken nekünk gyakorlatilag minden összejött támadásban, és erre azért nem számíthatunk, főleg, hogy a Rosztovnak a védekezése sokkal jobb, mint a mostani ETO-é – folytatta a lapunknak nyilatkozó Elek Gábor. – Ugyanakkor a Győr az összes többi szegmensben erősebb az oroszoknál, vagyis, ha a Győr ellen mutatott teljesítmény tudjuk hozni megközelítőleg, akkor lehet keresnivalónk.”