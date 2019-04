Kásler egymillióval támogatta meg miniszteri keretéből Szandi lemezét

A vártnál is keményebb, unió-ellenesebb beszédet mondott a magyar kormányfő a Fidesz EP-kampánynyitó rendezvényén. Orbán Viktor többször személyesen Manfred Weber frakcióvezetőt is támadta.

– Ha körülnézünk szerte az országban, nyugodtan mondhatjuk, hogy a politikai közösségünk magabiztos, erős és jókedvű. De elbizakodottak nem lehetünk, mert mégis csak egy verseny előtt állunk – kezdte a miniszterelnök a Bálnában szervezett kampánynyitón. (A kampány hivatalosan szombaton kezdődik.) A Népszava Fideszes forrásokra hivatkozva előzetesen azt írta , a kormányfő nem fogja vissza retorikáját és az EP-kampányban is az Európai Uniót támadja majd. Orbán Viktor valóban ennek szellemében beszélt. Az Európai Néppárt és a Fidesz viszonyáról például csak annyit mondott, erről „hosszan nem szeretne beszélni”, de „a mi jövőnkről mi döntünk, és nem az Európai Néppárt”. – A választás után majd meglátjuk, hogy merre fordul az Európai Néppárt. Most úgy tűnik, balra, liberális irányba, a bevándorlás felé fordul, ha így történik, nem fogjuk követni” – mondta a kormányfő, nagy tapsot kapva, de egyben türelmet is kérve. Jean-Claude Junckert „tőröl metszett Európai szocialistának” nevezte, akinek döntő felelőssége van a Brexitben, a keleti tagállamok hátrányos megkülönböztetésében. Majd ismét megismételte már sokszor megfogalmazott tételét: a választás tétje, hogy a bevándorláspárti vagy a bevándorlásellenes erők erősödnek-e meg Európában, lakosságcsere következik-e be, jönnek-e a multikulturális társadalmak. Orbán szerint a V4-ek, bár más-más pártcsaládhoz tartozó kormányfők vezetik őket, a lényeges dolgokban egységesek: nem akarnak bevándorlókat, keresztény civilizációt akarnak. Ez a választás tétje is – mondta Orbán. – Amikor az EU megalakult, nagy lelke volt és kis teste, ma éppen fordítva: zsugorodó lelke és nagy teste van – fogalmazott, hozzátéve, ma harcolni kell saját identitásunkért. Mindez azért van, mert a brüsszeli elit elszakadt a valóságtól, nem tanulta meg de Gaulle mondását, miszerint a politikának a realitáson kell alapulnia. – A realitás pedig a nemzetállamokon alapuló Európa, de ezt Manfred Weber sem érti, ezért sérteget minket – mondta, „brüsszeli bajornak” nevezve a Néppárt frakcióvezetőjét. – Egy müncheni bajor biztosan nem tenne ilyet – tette hozzá. – A magyarok akarják az Európai Uniót, de elegük van abból, ahogy Brüsszelben mennek a dolgok és változást akarnak – fogalmazott. Szerinte a kilenc éve folyó viták Brüsszellel arról szólnak, hogy a magyarok nem hajlandók azt csinálni, amit az EU diktálna nekik. Ennek is köszönhető, hogy „Magyarországot ma össze sem lehet hasonlítani azzal az időszakkal, amikor még a szocialisták kormányoztak”. Az EU azonban ehhez a küzdelemhez nem adott segítséget, ezért ma gyengébb mint öt éve: az egyik legerősebb tagállama elhagyni készül a szervezetet, miközben több millió bevándorló bejutott. – Az európai emberek többsége változást szeretne, remélem, ez majd a választás eredményeiből is kiderül, furcsa, hogy éppen a nyugat-európai országok polgárai elégedetlenek inkább az EU jelenlegi állapotával – mondta. – Az európai állam ma megtört, vagy legyünk óvatosabbak, behorpadt – mondta, majd a Századvég felmérését idézte, miszerint Nyugat-Európában az emberek több mint fele úgy véli, a gyermekei rosszabbul fog élni, mint ők, Magyarországon ezzel szemben az arány fordított. A Századvég szerint az európai polgárok 70 százaléka látja úgy, hogy az EU gyenge teljesítményt nyújtott a bevándorlás kezelésében és 60 százalékuk szerint a bevándorlásnak nincs pozitív hatása. – A többség azt mondja, meg kellene őrizni a keresztény kultúrát – fogalmazott, hozzátéve, hogy igaz, Nyugat-Európában ez az arány csak 55 százalék, „de abban már benne vannak a migránsok is”. – Ebből egy mondat következik: az európai emberek nem akarnak bevándorlást, egy bizonyos Timmermans pedig igen, majd „igazi tőről metszett marxista szövegnek” minősítette a Bizottság alelnökének egyik nyilatkozatát, miszerint a XXI. században a társadalmak egyre színesebbek lesznek és ezt a kelet-európai tagállammoknak is el kellene fogadniuk. – Érhető, hogy Juncker és Timmermans urak sülve-főve egyben vannak, csak azt nem értem, hogy bútorozhat össze egy ilyen emberrel Manfred Weber – mondta. Orbán szerint a népvándorlások mindig konfliktusokat hoznak, a mai népvándorlásnak pedig ma Európa a célpontja. A mai népvándorlás oka pedig, hogy sokkal több gyerek születik Európán kívül, mint Európában, ennek oka pedig, hogy a kontinens kulturális meghasonulással küzd. – Európa, ha akarná, meg tudná állítani a migrációt, de az Unió vezetése erre kísérletet sem tett, sőt, aki ezt megpróbálja, azt kiátkozzák, mint ő maga vagy éppen Matteo Salvini olasz belügyminiszter (a szélsőséges Liga elnöke). Orbán szerint Brüsszel most fel akarja számolni a nemzetállamokat, ehhez pedig szükségük van a bevándorlásra, az a céljuk, hogy a keresztény populáció csökkenjen, a muszlimok száma pedig nőjön. – Európa válságát a bajok gyökerénél kell megfogni, a brüsszeli elit hatalmát korlátozni kell, a bevándorlást pedig beszüntetni. Ehhez el kell venni a brüsszeli bürokratáktól a bevándorlás ügyét és visszaadni a tagállamoknak, meg kell szüntetni a migránskártyákat, Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorláspárti szervezeteinek, senkit ne érhessen hátrány amiatt, hogy kereszténynek vallja magát. Az EU élén pedig bevándorlásellenes vezetőknek kell állniuk. – Ezért nem helyes, ha előre összeáll az Európai Néppárt a baloldallal és a liberálisokkal és meg sem várja az emberek döntését – fejezte be.