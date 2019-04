Újabb érmeket zsebelt be Hosszú Katinka Bergenben

A Magyar Kupa negyeddöntőjének szerdai visszavágóján büntetőrúgások után az élvonalbeli Puskás Akadémiát búcsúztatta a másodosztályú Soroksár, amelynek vezetőedzője, Lipcsei Péter extra szabadnapot ígér a labdarúgóknak, amennyiben legyőzik a Monort vasárnap az NB II-ben.

A kupameccs másnapján elengedte az edzést? Nem, mivel vasárnap mérkőzésünk van. A bajnokik után általában hétfőn edzünk, a kedd szabadnap, viszont most elmondtam a fiúknak, hogy abban az esetben, ha a Monor-mérkőzést is abszolválni tudják, a kedd mellé a hétfőt is megkapják.

Elszomorította az FTC későbbi kiesése? Még éppen zajlott a sajtótájékoztató Soroksáron, amikor elkezdődött a Vidi–Fradi, akkor tudtam meg én is, hogy Dibusz Dénest a 7. percben kiállították. Szurkoltam a Fradinak, de a kiállítás után már sejtettem, hogy nagyon nehéz lesz továbbjutnia. Szerda este inkább a saját csapatommal voltam elfoglalva, mégiscsak történelmet írtunk a Soroksárral.

Mit szólt, amikor megtudta, hogy az elődöntőben a Honvéddal találkoznak? Izgatottan követtük a sorsolást, de utána ugyanazt tanácsoltam a játékosaimnak, mint a Puskás elleni negyeddöntő előtt: élvezzék ki minden pillanatát annak, hogy egy NB I-es csapat ellen játszhatnak. Megpróbáljuk megnehezíteni a Honvéd dolgát, nem fogjuk ingyen adni a bőrünket, az egyértelmű.

Alacsonyabb osztályú csapatként legtovább jutottak a kupában. Mi a titok? Nincsenek sztárjaink, de én abban hiszek, hogy egy csapat amikor tényleg csapatként működik, akkor nagyon sokra tudja vinni, ezért igyekszünk csapatot formálni Soroksáron. A játékosok képesek egymásért küzdeni, ez meglátszott szerdán is. Bizony, voltak, akik az utolsó pillanatokban már lépni is alig bírtak a 120 perces mérkőzésen, de a szívük vitte őket előre.

Biztosan eljátszott már a gondolattal, hogy az FTC otthonában lesz a kupadöntő. Odáig eljutni egy valóra vált álom, óriási dolog volna a játékosoknak és nekem is. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy játszunk két jó mérkőzést a Honvéd ellen, de előtte még a Monor és Vasas vár ránk a másodosztályban, két idegenbeli mérkőzéssel folytatjuk. Mindig a következő feladatra koncentrálunk. Jelen pillanatban utolsó a Monor, amely az utolsó három mérkőzésen hét pontot szerzett, így biztosan nem lesz könnyű dolgunk.