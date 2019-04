Meg is van a kampány egyik fideszes kulcsszava: migránskaraván

A feljelentésről persze egy szó sem esett.

Az 1999-ben társadalmi szalonként indult debreceni Kőr Dáma Egyesület mára már olyan szemléletformáló szervezetté nőtte ki magát, mely a CSalád.Anya.Karrier egy nő?! (CSAK) programsorozat égisze alatt elindította nagy sikerű rendezvényeit és épp egy éve hozta létre a CSAK Design progresszív kreatívipari tömörülést - közölte az egyesület elnöke az MTI-vel. Porkoláb Gyöngyi (akiről az MTI nem említi, hogy Kósa Lajos felesége) és egyesülete legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy megpróbáltak eladni egy társasjátékozós összejövetelt a saját maguk által szervezett eseményként. Persze nem csak azért, mert jól mutat a Facebookon, hanem mert erre egy programsorozat részeként tízmilliós támogatást kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az ügyben feljelentés is született, de a NAV nem látta szükségét, hogy vizsgálatot indítson. Ezt az esetet az MTI sem említi meg az amúgy szokatlanul hosszú anyagban, amelyben Porkoláb Gyöngyi azt fejtegeti, hogy tevékenységük mennyire hasznos és jelentős. Hogy a Magyarországon egyedülálló kulturális, kreatívipari, karitatív és társadalmi tevékenységet végző civil szervezet elmúlt két évtizedben szervezett eseményein több száz témáról csaknem 200 meghívott vendéggel folytatott párbeszédet. Félezer női szakember segítette az egyesületet az induláskor kitűzött célok megvalósításában és a szerveződés létjogosultságát jól mutatja, hogy a közelmúltban szervezett, veronai ( homofób, oroszbarát szervezet által létrehozott ) Családok Világkongresszusának témái között is szerepeltek ezek a fő célkitűzések - tette hozzá.