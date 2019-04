Az MSZP 10+1 pontja a szociális, biztonságos Európáért

Közös polgármesterjelölteket állít a fővárosban az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum – jelentették be szombati sajtótájékoztatójukon az ellenzéki pártok vezetői.

Az LMP és a Jobbik egyelőre kimaradt a közös jelöltállításról, de a bejelentésnél Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke hangsúlyozta, készek tárgyalni, főleg az LMP-vel. Ferencvárosban és Soroksáron egyelőre még nem nevezték meg a közös jelölteket, Molnár a Népszava kérdésére azt mondta, az uniós választás eredménye részben befolyásolhatja, hogy itt kik indulnak majd, különösen az LMP részéről. Ugyanakkor – tette hozzá a politikus -, egymás között lezártnak tekintik a jelöltállítást. Az MSZP a főváros kilenc kerületében indít aspiránst, a „szocialista párt jelöltjei, mint a 300 spártai fognak küzdeni azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ők győzni is fognak” – legalábbis Molnár Zsolt szerint. Az MSZP a II. kerületben Őrsi Gergelyt, a III.-ban Kiss Lászlót, az V.-ben az EP-listájukon is szereplő Tüttő Katát, a X.-ben Somlyódy Csabát, a XIII.-ban, Angyalföldet évtizedek óta vezető Tóth Józsefet, a XIV.-ben az előválasztás első fordulójának vesztesét, Horváth Csabát, a XVIII.-ban Szaniszló Lászlót, a XIX.-ben Gajda Pétert, a XX.-ban Szabados Ákost, a XXI.-ben Takács Mónikát indítja. DK hat helyen állíthat jelöltet, a VII. kerületben volt EP-képviselőjük Niedermüller Péter, a XI.-ben - ahogy előre jeleztük - László Imre, a XV.-ben a kerületet jelenleg is vezető Németh Angéla, a XVI.-ban Nemes Gábor, a XVII.-ben Gy. Németh Erzsébet állhat rajtkőhöz. Újpestet - ahol Szalma Botond, az azóta kiugrott ex-KDNP-s aspiráns az LMP javaslatára lehetett közös jelölt - a Momentum kapta meg, ők Déri Tibort indítják, ezenkívül lapunk korábbi információja a VI. kerületben is beigazolódott, hiszen itt Soproni Tamás lesz az aspiráns. A legnagyobb parlamenten kivüli ellenzéki párt a VIII. kerületben a Klubrádiós Pikó Andrást kérte fel jelöltnek, ő civilként indul, a XXII. kerületben pedig Havasi Gábor lehet az ellenzéki választás. A Párbeszéd az I. kerületben indíthatja saját jelöltjét, V. Naszályi Mártát.