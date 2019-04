Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt

Ki akarja zárni a szélsőségeseket kormányából az osztrák kancellár, akire Berlinből is egyre nagyobb nyomás nehezedik.

Szokatlanul élesen bírálta a koalíciós partnert, a jobboldali radikális Osztrák Szabadságpártot (FPÖ) Sebastian Kurz osztrák kancellár. Felszólította a szélsőséges politikai erőt: határolódjék el az ultraradikális Identitárius Mozgalomhoz tartozó párttagoktól. Kurz szokatlanul kemény felszólítása azért is váratlan, mert az osztrák kormány esetében általános: azt a benyomást keltik, mintha mindig minden a lehető legnagyobb rendben lenne a kabinetben. A kancellár a lehető legritkábban bírálja partnerét. Ehhez képest most a Twitteren úgy fogalmazott: a jobboldali radikálisok semmivel sem jobbak az iszlám szélsőségeseknél. Kifejtette, határozott fellépést vár el a szabadságpárttal a szélsőjobboldali mozgalommal szemben, s elfogadhatatlannak tartja, ha átfedések vannak a párt és a mozgalom között. „A radikális ideológiának nincs helye társadalmunkban” - fejtette ki. Ausztriában a mozgalomnak nincs politikai súlya. Az identitáriusok a kultúrrasszizmust képviselik, azt vallják, hogy az európai kultúrát az iszlamisták fenyegetik. A mozgalom Franciaországban jött létre, majd más államokra is átterjedt. Befolyásolta a 2003-ban Olaszországban alapított újfasiszta CasaPound nevű mozgalmat is. Ausztriában 2012-ben jegyezték be. A mozgalom a közösségi hálókon hallat magáról, illetve különféle akciókat hirdet. Miként kerültek az identitáriusok Bécsben kormányzati szintre? Múlt héten derült fény arra, hogy szóvivőjük, Martin Sellner nagy összegű adományt kapott attól a merénylőtől, aki az új-zélandi Christchurchben 50 muzulmánt mészárolt le. A kabinet ezután bejelentette, vizsgálja a lehetőségét annak, miként oszlathatnák fel a mozgalmat. Mint azonban jogi szakértők rámutattak, ez nem is ígérkezik annyira egyszerű feladatnak. Később azonban egyes osztrák lapok rámutattak, akadnak közös pontok a mozgalom és az FPÖ között. A jelek szerint Kurz annyira komolyan veszi ezeket az értesüléseket, hogy nyílt elhatárolódást vár a szabadságpárttól. Az identitáriusok a hadseregnek sem lehetnek tagjai - írta pénteken a Der Standard. Mint a Neue Zürcher Zeitung írja, elképzelhető, hogy az osztrák kancellár ezzel szívességet is tesz a pártnak. Azt már régóta lehet tudni, hogy az Osztrák Szabadságpárt kapcsolatai igencsak szívélyesek a szélsőséges bajtársi egyesülettel, a Burschenschafttal, továbbá más szélsőjobboldali csoportokkal is. Heinz-Christian Strache, az FPÖ elnöke ugyanis egyre nagyobb távolságot próbál tartani a párt szélsőségeseitől, ezzel is megpróbálja igazolni azt, hogy az FPÖ igenis minden szempontból alkalmas a kormányzásra. Mi válthatta ki Kurz felháborodását:? Részint az, hogy három hírszerzés felett is szabadságpárti politikusok gyakorolják a hatalmat. Márpedig ha az FPÖ egyes politikusai neonáci, illetve Oroszországhoz köthető szervezetekkel barátkozik, akkor fennáll a veszélye annak, hogy fontos titkosszolgálati értesülések jutnak el a Kremlhez. Kurznak elsősorban nem is Strachéval van gondja, hanem az általa megbízhatatlanabbnak tartott Herbert Kickl belügyminiszterrel, aki 2016-ban, az FPÖ főtitkáraként beszédet is mondott az indentitáriusok egyik rendezvényén. Kurz Ausztria hírnevét félti. Ha kiderülne, hogy az osztrák belügy egy harmadik országnak szivárogtat, akkor más államok titkosszolgálatai is alaposan megfontolják azt, mit adjanak tovább Bécsnek. A német kereszténydemokrata politikus, Elmar Brock már tett is erre való utalásokat, ami azt jelzi: Berlinből is egyre nagyobb nyomás nehezedik Kurzra, hogy zabolázza meg a kormány szélsőséges elemeit.