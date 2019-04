Halott motorosba botlott az erdőben egy kisgyerekével sétáló fiatal nő - Videó

Meg volt még néhány dolog a rovásán, de rajtavesztett.

Összesen hat elfogatóparancs volt érvényben az ellen a budapesti férfi ellen, akit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály munkatársai 2019. április 5-én Budapesten, a VIII. kerületben fogtak el - írja a police.hu . R. Sándort a KR NNI pénzhamisítás miatt körözte, míg a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysága olyan unokázós csalás elkövetése miatt kereste, melyben rendőrnek adta ki magát. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysága és a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága elzárással büntetendő szabálysértés miatt bocsátott ki ellene elfogatóparancsot, a büntetésvégrehajtás pedig két esetben azért kereste, mert lopás, illetve csalás miatt nem kezdte meg börtönbüntetéseit. A nyomozók a körözött férfi elfogásakor nála egy nevére kiállított hamis szlovák személyi igazolványt, valamint egy szlovák vezetői engedélyt is találtak. Ezek mindegyikét lefoglalták, és közokirathamisítás miatt büntetőeljárást indítottak vele szemben. R. Sándor tartózkodási helyén megtartott kutatáskor jelen volt élettársa és annak fia is, akik ellen szintén körözés volt érvényben. Mindkettőjüket lopás elkövetése miatt keresték. A KR NNI munkatársai őket is elfogták.