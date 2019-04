"Bankov valótlanságot állít” - Indoklás nélkül tiltotta ki Ukrajna az RMDSZ elnökét

A Népszava megkeresésére az RMDSZ elnök leszögezte, húsz éve nem járt Ukrajnában, soha nem próbált meg magyar útlevéllel belépni oda.

Ungvárra, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának 30. évfordulójára szeretett volna eljutni szombaton az RMDSZ elnöke, ám az ukrán határőrség mindenféle magyarázat nélkül megtiltotta számára a belépést az országba és másfél évre kitiltotta Ukrajnából. Kelemen Hunor, volt román miniszterelnök-helyettes és kulturális miniszter, jelenleg is bukaresti parlamenti képviselő román diplomata útlevéllel utazott. A Záhony - Csap határátkelőn, az ukrán határon egy órás várakozás és ellenőrzés után közölték vele, két társa folytathatja az utat, neki azonban vissza kell fordulnia. A romániai magyar politikust 2020. október 13-ig tiltották ki, erről egy ukrán nyelvű jegyzőkönyvet adták át neki, amelyben semmiféle okot nem tüntettek fel. Ebben a dokumentumban Kelement román állampolgárként tüntetik fel román útlevélszámmal. A politikus közösségi oldalán jelentette be a hírt, erre reagálva, ugyancsak Facebookon, Ukrajna bukaresti nagykövete azt állította, hogy Kelemen kitiltása nem újkeletű, tulajdonképpen 2017 október 3-án történt, az RMDSZ elnöke tudott róla, hiszen azóta még próbált belépni Ukrajnába, magyar útlevéllel. „Oleksandr Bankov valótlanságot állít”, reagált azonnal Kelemen. A Népszava megkeresésére az RMDSZ elnök leszögezte, húsz éve nem járt Ukrajnában, soha nem próbált meg magyar útlevéllel belépni oda. A bukaresti médiában is vezető hírré vált a történet, a román média azonnal érdeklődni kezdett Kelemen állítólagos magyar útlevele felől is. A bukaresti digi24 televíziónak és a Mediafaxnak nyilatkozva azonban az RMDSZ elnök egyértelműen kijelentette, nincs magyar útlevele, sohasem próbált meg azzal Ukrajnába belépni, kitiltása sérti a román-ukrán alapszerződés 13 fejezetének 7. pontját. A romániai magyar politikus Facebook-oldalán felszólította a bukaresti ukrán nagykövetet, mutassa be az állítólagos korábbi beutazásait megtiltó dokumentumokat. Kelemen azonnal tájékoztatta Románia külügyminiszterét a történtekről, és jelezte, hétfőn panasszal fordul a bukaresti ukrán nagykövetséghez, magyarázatot kér a történtekre. Oleksandr Bankov azt állította, személyesen szívesen tájékoztatja Kelement, az ukrán hatóságok eljárásában pedig nincs semmi rendkívüli, a nemzetközi standardoknak megfelelően jártak el, nem kötelesek indokolni a kitiltást. A román külügy lapzártánkig nem hozott nyilvánosságra hivatalos álláspontot, a magyar külügy viszont azonnal elfogadhatatlannak nevezte Kelemen kitiltását és berendelte hétfőre Ukrajna budapesti nagykövetét. Brenzovics László, az ukrajnai KMKSZ elnöke, egyben kijevi parlamenti képviselő a Porosenko Blokk színeiben, elítélte, és elképesztőnek nevezte Kelemen kitiltását. Úgy vélekedett, Kelementől azért tagadták meg a belépést Ukrajnába, mert az ő neve is szerepel a Mirotvorec nevű szélsőséges ukrán szervezet honlapjának "halállistáján".