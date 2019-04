Kedvezőbb helyzetben a címvédő Győr

A nagy előnnyel vezető FTC egyik ifjú újonca nem adta a mezét, a Haladás és a Vidi pedig győzelembe „menekült” a labdarúgó NB I hétvégi fordulójában.

Az Üllői úti stadion környékén gyülekező szurkolók a Ferencváros szombat délutáni, Paks elleni bajnokija előtt is keresték az alkalmat egy-egy közös fotóra a futballistákkal. A mérkőzés előtt a szokásosnál is több lehetőségük volt: Szerhij Rebrov vezetőedző szinte egy komplett kezdőcsapatnyi játékosára nem számíthatott sérülés miatt, így a klubház előtt például az ezúttal civilben feszítő Lovrencsics Gergő, Sigér Dávid vagy Botka Endre is elérhető volt a kezdés előtt.

Sérüléshullám ide vagy oda, a pályán minden a ligát 8 pontnyi előnnyel vezető házigazda szája íze szerint alakult. A szurkolók még a kezdősípszó előtt megünnepelték a 22 év után kedden aranyérmet nyerő jégkorongcsapatot, majd a szombaton debütáló 20 éves védővel, Takács Zsomborral felálló futballcsapat 35 másodperc után vezetést szerzett. Az FTC végig dominált, a második játékrészben szerzett újabb két találattal magabiztosan gyűjtötte be a pontokat a megfogyatkozó Paks ellen. Noha az utolsó percekben a 2000 januárjában született Szerető Krisztofer is bemutatkozhatott a felnőttek között, a szurkolók nagy örömére a bajnokin február óta először pályára lépő közönségkedvenc, Böde Dániel állította be a 3-0-s végeredményt – a lefújás után a 25-szörös válogatott csatárt és a teljes csapatot „szétszedték” a drukkerek, Böde még a Groupama Aréna kerítésére is felmászott közéjük.

„A csapattársaim sokat segítettek, mindenki mondott pár jó szót a meccs előtt, ez megnyugtatott. Persze, kicsit izgultam az elején, később könnyebben tudtam kezelni a helyzetet – mondta lapunk kérdésére válaszolva a mérkőzést végigjátszó Takács Zsombor, akit a friss tapasztalatokról is kérdeztem. – Sokkal gyorsabb a játék az NB I-ben, mint az utánpótlásban vagy az alsóbb osztályokban, ez számomra újdonság volt, de idővel fel tudtam venni a ritmust, úgy érzem, megoldottam a feladatot. Bízom benne, hogy kapok még esélyt a bizonyításra. A lefújás után fantasztikus volt a szurkolóinkkal ünnepelni. Sokan elkérték a mezemet, de mivel ez volt az első bajnoki meccsem, nem adtam oda, szeretném elrakni emlékbe.”

Sikerével az FTC átmenetileg 11 pontra növelte előnyét a Honvéd ellen később kezdő Vidi előtt, mielőtt azonban rátérnénk a bajnokcsapat meccsére, emeljük ki a Haladás újabb sikerét – a pár hete még reménytelenül utolsóként álló, anyagi gondokkal küszködő szombathelyi csapat közvetlen riválisa, a Diósgyőr ellen nyert idegenben, így azzal, hogy a legutóbbi öt fordulóban négyszer győzött, belekapaszkodott abba a bizonyos utolsó szalmaszálba.

Hasonlóképpen tett a Vidi is, amely a fordulót záró, kifejezetten küzdelmes, nyolc sárga lapot és kevés lehetőséget hozó Honvéd elleni mérkőzésen a csereként beálló Huszti Szabolcs 90. percben szerzett fejesgóljával nyert 1-0-ra.

„Gratulálok a Honvédnak, jól játszott, kellemetlen ellenfél volt. Szörnyű mérkőzés volt a részünkről, tudjuk mi is nagyon jól. Vannak nehezebb napok, amikor nem megy senkinek, de egy olyan csapatnak, amely nagy célokért küzd, így is meg kell tudni nyerni a mérkőzéseket” – értékelt a Népszava érdeklődésére a változatlanul nyolcpontos lemaradással második Vidiben futballozó Kovács István.

Noha a mérkőzések szombaton véget értek, vasárnapra is jutott még egy történés a 27. fordulóból: a Kisvárdától 4-0-s vereséget szenvedő Puskás Akadémia edzőjét, a decemberben szerződtetett Radoki Jánost felmentették a további munkavégzés alól. Radoki munkáját az idény végéig Komjáti András klubigazgató veszi át a kieséstől fenyegetett felcsútiaknál.