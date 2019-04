Kormányzati beavatkozás űzte el a szegedi lézerközpont elismert tudósait

A budapesti főpolgármesterségre pályázó Puzsér elfogadhatatlannak tartja, hogy nem minden párt részvételével született ellenzéki összefogás, továbbá, hogy őt sem hívták tárgyalni a polgármesterjelöltekről.

Felfüggeszti a tárgyalásokat az előválasztásról Puzsér Róbert Karácsony Gergellyel, miután az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum az LMP és a Jobbik nélkül állapodott meg a kerületi polgármesterjelöltekről , értesült az Index . Az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum szombaton jelentette be a polgármesterjelöltjeit, ami komolyon felháborította a Jobbikot, az LMP-t, illetve Puzsér Róbertet is. Puzsér stábja pedig a portál értesülései szerint már jelezte is a tárgyalások végét, ami gyakorlatilag azt jelenti: a budapesti főpolgármesteri címre pályázó celeb kiszáll az előválasztásból.

Puzsér Róbert kampányfőnöke, Zaránd Péter megerősítette az Indexnek, hogy nem tartják elfogadhatónak az ellenzéki pártok szombati bejelentését. Így nem kívánnak addig tárgyalni Karácsonnyal, ameddig a teljes ellenzéket be nem vonják a megállapodásba. Szerinte nem csak minden pártnak, de Puzsér Róbertnek – mint jelöltnek – is részt kellene vennie az ellenzéki tárgyalásokon, ahogy ezt a párbeszédes Karácsony is teszi.



Karácsony Gergely hétfő reggelig még nem reagált.