Még kitart a kora nyári meleg, de erős szél és zivatar jöhet

Kedden akár 24 fokot is mérhetünk, ám a hét második felében jelentősen csökken a hőmérséklet.

A következő napokban helyenként zápor, zivatar lehet, majd a hét közepén kezdődik a lehűlés – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Kedden a többórás napsütés mellett több helyen erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, a déli tájakon pedig felhősebb körzetek is lehetnek. Leginkább a Dunántúlon számíthatunk záporra, helyenként zivatarra, máshol inkább csak néhol lehet futó zápor. Csapadékra a Tiszántúlon van a legkisebb esély. Az északi, északkeleti szél megélénkül, északkeleten meg is erősödik, átmeneti szélerősödés zivatarban is lehetséges. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 12, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között valószínű.

Szerdán erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, de változó mennyiségű réteges felhőzet is lesz az égen. Szórványosan zápor, zivatar lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és jelentős mennyiségű csapadék valószínű, több helyen várható eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12, délkeleten, keleten 12 és 17 fok között várható.

Pénteken is erősen felhős, borult lesz az ég, és többfelé lehet eső, zápor. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.

Szombaton szakadozott felhőzet lesz felettünk, több-kevesebb napsütés is valószínű. Szórványosan alakul ki eső, zápor. Az északi szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, és eső, zápor jöhet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.