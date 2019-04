Fucsovics az MTK-ban folytatja

A 14-szeres magyar bajnok és hétszeres kupagyőztes kispesti klub Bozó Zoltán érdekeltségébe került.

George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek. Az új tulajdonos és a futballklub hétfő reggeli közleménye szerint a befektetőcég a Honvéd Futball Club Kft. 100 százalékos üzletrészét vásárolta meg a Quinex America LLC-től, a The Hemingway Group leányvállalatától. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra. Hemingway korábban a magyar sajtóban többször úgy nyilatkozott, hogy tízmillió euróért hajlandó lenne megválni a klubtól.

Az adás-vétel tényéről már szombaton is szálltak fel hírek, akkor a közmédia írta meg, hogy a metALCOM cégcsoporthoz tartozó vevő már alá is írta a szerződést. A metALCOM Zrt tulajdonosa fideszes politikus , a szentesi Bozó Zoltán, aki 2014-ben a kormánypárt szentesi polgármesterjelöltje volt. Bozó cége üzemelteti a déli határon épített kerítést, amiért öt év alatt 6,5 milliárd forintot kap. A riasztórendszerrel felszerelt okoskerítést amúgy nagyrészt ők is építették 18 milliárdért.