Uniós zászlóval borították be a megszállási emlékművet

A megfelelő eszközök és a személyzet is hiányzik a pszichiátriákról, ezért történhet tragédia az egyik budapesti kórházban.

Újabb eset világított rá arra, hogy a pszichiátria mennyire elhanyagolt területe a hazai betegellátásnak. Bár azt egyelőre pontosan nem tudni, hogy mi történt abban a fővárosi kórházban, ahol a lekötözött beteg reggelre virradóra megfulladt , de az bizonyos, hogy a magyar intézmények nem rendelkeznek egy sor olyan eszközzel, amire a zavart betegek ellátásához szükség lenne. - Tragikus, ha egy ilyen megtörténik – reagált lapunknak Molnár Károly, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, hozzátéve, hogy a konkrét esetről nem tud nyilatkozni. Szerinte minden ilyen eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a veszélyeztető magatartású betegek ellátáshoz megfelelő eszközökre és kellő számú személyzetre van szükség. Arra a kérdésünkre, hogy évente hány hasonló balesetet regisztrálnak a hazai pszichiátriákon, Molnár Károly azt felelte: nem tudni, erről nincsenek adataik, de abban egészen biztos, hogy csak elvétve fordulhat elő. A zavart, olykor önmagára vagy társaira is veszélyes beteg gyógyszeres, illetve fizikai korlátozásáról külön jogszabály rendelkezik. A fizikai korlátozást a legszükségesebb ideig szabad csak fönntartani. Ez idő alatt a beteg állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, amely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését. S mindezt dokumentálni is szükséges. A szakmai ajánlások szerint már a rögzítéshez is 4-5 fős személyzetre lenne szükség, és emellett javasolt korszerű betegrögzítő hevederek használata is. A hazai intézményekben viszont nem ritka, hogy a korszerű hevederek helyett lepedőt, pizsamát használnak e célra. További fontos szabálya ennek az eljárásnak, hogy a rögzített páciensnek „szem előtt” kell lennie, azaz a betegnek is látnia kell a személyzetet, emellett rendszeres ellenőrzésére is szükség van. Ennek része, hogy az ápolónak 15 percenként, az orvosnak két óránként meg kell néznie és dokumentálnia a beteg állapotát. Lapunk egyébként úgy tudja: a mostani halálesetnél az ápolónő éjjel kettőkor még nem látott semmi problémát, csak hajnali négykor, amikor a vérvételeket készítette elő, észlelte, hogy már nagy a baj. Szakemberek szerint viszont a hazai ellátórendszerben hiányoznak a 24 órás megfigyelés feltételei is. Nincs elég orvos, sem ápoló, valamint az infrastruktúra sem megfelelő. Csak az elmúlt hét évben harmadára csökkent a közellátásban dolgozó pszichiáter szakorvosok száma. És nincs elég gondozó, szakrendelő, kórházi ágy sem. Egy ombudsmani jelentés szerint a jogszabályokban előirányzott reformok lassúak, némelyik pénz híján leállt, az ellátásban dolgozó személyzet hiánya miatt mind több osztály ürül ki.