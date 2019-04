Hat elkésett kukacsekk mutatja, hogy az ígérgetés ellenére messze még a rend a kukaholdingnál

Másfél évvel korábbi befizetendő számlákat is kapott a napokban olvasónk, pedig a kormánypropaganda szerint ilyennek már nem szabadott volna történnie.

A teljes igazgatóság- és felügyelőbizottság-cserén kívül nem látszik érdemi változás a kukadíj központi beszedésére alapított NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. működésében. A társaság tevékenysége elmúlt három éve alatt nem bizonyult alkalmasnak sem a csekkek időbeni kiküldésére, sem bevételeiből a szemétszállítást változatlanul végző helyhatósági társaságok pénzellátására. Habár gazdálkodásukat a fél év késéssel leadott 2017-es mérlegük könyvvizsgálói jelentése meglehetős átláthatatlannak írja le, illetve a jövő nemzedékek biztosa is bírálta az NHKV-központú hulladékdíj-rendszert, a kormány érdemi felülvizsgálat helyett a társaság számára közel százmilliárdos csekkbevételein felül évente több tízmilliárd közpénzt folyósít. Ennek felhasználása úgyszintén átláthatatlan.



Habár a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Bártfai-Mager Andrea nemzeti fejlesztési miniszter helyettese, Fónagy János hónapok óta tartja a frontot a parlamentben az állami cég működésével kapcsolatos ellenzéki bírálatok özönében, válaszai csak tovább homályosítják a képet. A miniszter-helyettes olykor tényszerű megállapításokat is tesz, ám ezek valóságalapja esetenként megkérdőjelezhető, illetve ígéreteit az idő sem igazolja. Így például január végén azt jelentette, hogy „a számlázási rendszer informatikai átállása a végéhez ért, és a 2019. évi első negyedéves számlákat már rendben megkapják az ügyfelek”. A témában jóval szűkszavúbb Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a számlaküldési panaszok kapcsán már egy december közepi kormányinfón megígérte, hogy – pontosan nem ismertetett vizsgálódásaik nyomán – akkortól már mindenki rendben megkapja a kukacsekket.



Ehhez képest a minap egyik olvasónknak nem kevesebb mint hat negyedév NHKV-s csekkjét dobta be a postás. Az első, nem rendezett időszak 2017 harmadik negyedéve, aminek ellenértékét ez év április végéig várják. Ezután sorban egymás után egészen 2018 utolsó negyedévéig, egy-egy hónappal későbbi határidőt megadva. Az NHKV saját késedelmét tehát olvasónknak szeptemberig kell ledolgoznia. Vélhetőleg ez lenne az a „részletfizetési lehetőség”, amit decemberben az NHKV és Gulyás Gergely is lehetőségként felvillantott.



Az ilyen és hasonló panaszok Székely László, az alapvető jogok biztosa és Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese februárban elvetette az NHKV kifogásait és rögzítette: a háztartások minden jogi alappal elvárhatják a csekkek megfelelő ütemezésű kiküldését.

Az NHKV vezetőváltásairól szóló kormány-nyilatkozatok mára úgyszintén egy kafkai hangulatú, végtelen történetté váltak, amikből csak az nem derül ki, hogy épp ki vezeti az NHKV-t. A társaság első elnök-vezérigazgatója, Weingartner Balázs tavaly június végén posztját az innovációs és technológiai tárcának az NHKV működését is felügyelő államtitkári tisztségére cserélte. Az NHKV augusztusi tájékoztatása szerint akkortól az elnöki posztot Gyalog Gábor, a vezérigazgatóit pedig megbízottként július 3-tól Vásárhelyi Tibor vette át. Bár Fónagy János januárban úgy fogalmazott, hogy „a társaságnál a vezetőváltások vezérigazgatói és igazgatói szinten is megtörténnek”, illetve „a vezetésben változás következett be”, ezt a tények nem igazolták vissza, illetve közlése részben jelenleg is tételes ellentmondást mutat a valósággal. Az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot ugyanis csak február elején fejezték le. Az igazgatóság új elnöke amúgy Pankucsi Zoltán lett, aki a korábbi nemzetgazdasági tárcánál három és fél évig az adózási és számviteli ügyekért felelt helyettes államtitkár volt. Kinevezése talán nem független a cégnél a könyvvizsgáló által felvillantott nyilvántartási felfordulással. Ugyanakkor az a tény, hogy a társaság a korábbi fogadkozások ellenére máig küld ki ömlesztett számlákat, azt bizonyítja, hogy egyelőre az új elnök erőfeszítéseit sem koronázza siker. Habár Fónagy János a vezetőváltásokat azzal is összefüggésbe hozta, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tavaly augusztusban vette át a tulajdonosi jogokat, a társaság vezérigazgatója – legalábbis a honlap egy eldugott szegletéből letölthető, februári keltezésű pdf-dokumentum tanúsága szerint - tavaly július óta változatlanul Vásárhelyi Tibor. Ráadásul – az ennek ellent mondó hírekkel szemben, illetve annak dacára, hogy Vásárhelyi Tibor azóta már nem tölti be az NHKV tárgyalópartnere, a fővárosi FKF stratégiai vezérhelyettesi posztját –, e dokumentum szerint feladatát továbbra is megbízottként látja el. (A tájékoztatási káoszra jellemző, hogy Fónagy János korábban tavaly decemberi vezetőváltásokról is beszámolt, miközben akkor csupán a 24.hu tudósított néhány NHKV-menedzser nyári felmentéséről.) Az érintetteket az ügy kapcsán kerestük, választ sehonnan nem kaptunk.