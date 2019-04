437 ezer dollárt lopott el egy filmproducer számlájáról két szabadkai férfi

Nyolc év után, április 10-én hirdethet első fokú ítéletet a bíróság P. Mónika több százmilliós csalási ügyében. A nő, aki a vádbeli időszakban Keresztes Imre, a Központi Főügyészség vezetőjének élettársa – szóvivője szerint: mindössze „hölgyismerőse” - volt, biztosítási ügynökként károsította meg sok ügyfelét. A vádirat szerint a vádlott 1997. szeptember 1. és 2010. március 31. között biztosítási ügynökként biztosításközvetítői tevékenységet végzett a Generali biztosító alkalmazásában, amikor elhatározta, hogy az általa közvetített biztosítási ajánlatokat és az azok alapján az ügyfelektől átvett összegeket nem továbbítja a biztosító felé, hanem az így hozzá került pénzösszegeket megtartja magának. Ennek érdekében legkevesebb 24 sértettet vett rá megtévesztéssel pénzátadásra, akik annak tudatában bocsátottak nagyobb összegeket a vádlott rendelkezésére, hogy az általuk átadott összegeket ő a biztosítónál befekteti, de így a biztosítási szerződések ténylegesen nem jöttek létre. (Több károsult, köztük - állítása szerint Keresztes főügyész is – nem tett feljelentést. Információink szerint rendőrségi és ügyészségi dolgozók is „befektettek” az pilótajátékba, akik szintén nem tettek feljelentést.) Az ügyészség P. Mónikát különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével, illetve jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel vádolja. Mint a Népszava – mely az ügyet kirobbantotta – korábban megírta, 2011 májusában rendelték el a nyomozást P. Mónika ellen és több százmillió forintos bűncselekmény-sorozat elkövetésével gyanúsították meg. Keresztes Imre pozíciója miatt, s mert az asszony fia a BRFK gazdaságvédelmi nyomozója volt, a budapesti helyett a Pest megyei főkapitányságot jelölték ki az eljárás lefolytatására. A rendőrségi vallomások szerint a sértettek személyesen Keresztestől is sokszor kértek segítséget, hogy beszéljen élettársával: adja vissza a pénzt, de hiába. Az első bírósági tárgyalásokon P. Mónika azt állította: lapunk „rágalomhadjárata” „bosszúja” állította őt a vádlottak padjára. A bíróság előtt azt beismerte, hogy okirathamisítást követett el, amikor egy ügyfele felesége helyett írt alá meghatalmazást, hogy a válófélben lévő asszony meg ne tudja az általa intézett, és saját számlájára utalt pénzmozgást. Ez a pénz is eltűnt.