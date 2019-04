Bernard-Henri Lévy: Orbán illiberalizmusa őszinte

A magyar miniszterelnök meg akarja ölni a benne lakó liberálist – mondta Budapesten Bernard-Henri Lévy francia filozófus, miután találkozott Orbán Viktorral. Lévy most újságíróknak osztotta meg tapasztalatait.

- Európa labilis, de reményteljes helyzetben van – mondta bevezetőjében Konrád György. Az író és a filozófus 35 éve ismerik egymást, most Konrád segített Lévynek bemutatótermet szerezni az Európa jövőjéről szóló monodrámájához, amit állami színházak nem mertek bemutatni a filozófus szerint. - Ez talán a legszebb kontinens a világon, itt van a legtöbb olyan mű, amit a szépség reményével alkottak meg – mondta Konrád György és át is adta a szót. Lévy – akit három testőr kísért a terembe - nem sokat teketóriázott, mint mondta, a xenofóbia, a populizmus, a nacionalizmus az új pestis Európában és ennek sajnos Budapest az egyik központja, miközben itt vannak a humanizmus legjobb harcosai, az európai gondolat legjelesebb képviselői, például Iványi Gábor, akit „valódi szentnek” nevezett. A másik végletbe azokat az embereket sorolta, akik az európai gondolat megtagadására, akik Erasmus, Goethe vagy Dante, vagy Konrád György megtagadására csábítanak – elsőként is maga Orbán Viktor az illiberális Európáról szóló nézeteivel. - Ezek az emberek már egy egész európai hálózatot alkotnak Lengyelországtól Olaszországon át Franciaországig - fogalmazott. Nemrég ezeket az Indexnek is elmondta egy interjúban, ezek után Orbán levelet írt neki, amiben azt írta, nem tudna jobban egyet nem érteni azokkal, amiket mondott, de mégis szeretné ezeket megvitatni vele. Lévy a beszélgetésük előtt többekkel találkozni akart, azokkal, akiket Orbán démonizál, így civilekkel, ellenzékiekkel, akik elmondták neki, milyen aggodalmaik vannak, milyen témákat szeretnének, ha felhozna Orbánnak. Magáról a beszélgetésről annyit mondott, két és fél órát diskuráltak, inkább Orbán beszélt, mint Lévy, de a filozófus szerint a miniszterelnök valóban kíváncsi volt a gondolataira. - Végül nem sikerült meggyőznünk egymást semmiben, mégsem gondolom, hogy süketek párbeszéde zajlott közöttünk - fogalmazott. Utólag úgy látja, néhány gondolata kényelmetlenül érinthette Orbánt. Előzetesen egyébként szinte semmit nem tudott a magyar miniszterelnökről, mivel 1989-ben találkoztak először és utoljára, amikor Francois Mitterand elnök küldöttjeként járt a kelet-európai országokban.

Orbánról most azt mondta, legalább annyira elkötelezett jelenleg az orosz titkosszolgálatok behozatalára Magyarországra, mint harminc évvel ezelőtt elkötelezettje volt a KGB kisöprésének, aggódik, hogy egyre szorosabb a kapcsolat Magyarország és Oroszország között. Mint Lévy fogalmazott, Orbán úgy érvelt emellett, hogy Magyarország kicsi és sérülékeny ország, közel Oroszországhoz, ezért kellenek a jó kapcsolatok, de ezt nem tudja elfogadni, hiszen ezek az okok éppen, hogy azt támasztják alá. Erős Európai Unió, erős nyugati világ álljon szemben Oroszországgal. Ez olyan pont volt, ahol egyáltalán nem találkozott egymással az érvrendszerük. Mint fogalmazott, francia zsidóként pontosan tudja, milyen egy veszélyeztetett kisebbség tagjának lenni, éppen ezért van szükség például egy erős Franciaországra – mondta. Ezért nem érti, miért van szükség az antiszemita Soros-, és Juncker-ellenes kampányra. - Orbán lábon lövi magát, ha az orosz érdekeknek megfelelően gyengíti Európát – fogalmazott. Lehet utálni Junckert, de akkor sem lehet az EU-t gyengíteni – tette hozzá. A Népszava kérdésére, miszerint mit gondol arról, hogy Orbán Viktor rendre kettős mércével vádolja az őt kritizálókat, mondván, Németország, Olaszország, Ausztria vagy akár Franciaország is rendszeresen és a magyarnál sokkal nagyobb volumenben üzletel Oroszországgal, Lévy azt mondta, ez tény, nem is ért feltétlenül egyet a gyakorlattal, de ennek ellenére ezek az országok soha nem kritizálták nyíltan a Moszkva elleni szankciókat és nem akadályozzák Ukrajna nyugati integrációját, mint azt Orbán Viktor teszi. - Ráadásul az előző francia elnök, Nicolas Sarkozy leállított egy több száz millió eurós hadihajó-eladást, miután Putyin elfoglalta a Krímet – mondta a filozófus.

Orbánnak szerinte valamilyen személyes vonzódása is lehet Putyinhoz, Erdoganhoz és a többiekhez, valóban hisz benne, hogy a demokrácia nem egyenlő a liberalizmussal és az emberi jogokkal. Ez nem csak kampányfogás, nem csak politikai eszköz, valóban erősen hisz az illiberális demokráciában. Hisz benne, hogy a demokrácia korlátozható a választás jogára, más értéket nem kell követnie. - Valóban populista lett, valóban tőről metszett illiberális lett egy fiatal, militáns liberálisból. Ez a fiatal ember halott. Vannak olyan emberek, akik el akarják pusztítani magukban a fiatalkorú énjüket, Orbán pont ilyen - mondta. Az is kiderült, a két és fél óra alatt semmiben nem értettek egyet Orbánnal, még abban sem, hogy a radikális iszlám ellen mit kéne tenniük. Mert Lévy szerint ez ellen úgy lehet küzdeni, hogy segítséget nyújtunk a haladó iszlám törekvéseknek, Orbán nem ezt gondolja. Lévy szerint pont úgy kell a progresszív iszlám mozgalmaknak, aktivistáknak segíteni, mint a kommunizmus alatt segítettek az ellenzéki csoportoknak, az akkori disszidenseknek. - Őszintén szólva nem tudom, mennyire segített a látogatásom a magyar civileknek vagy az ellenzéknek, csak remélem, hogy aggodalmaikat, félelmeiket közvetíteni tudtam Orbán Viktornak - fogalmazott. De mit mondta, tudja, hogy egy privilégium volt Orbánnal találkoznia, ezt a lehetőséget minden újságírónak meg kélne adnia a miniszterelnöknek.