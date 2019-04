Az Európai Tanács szerda esti brüsszeli csúcsértekezlete előtt lázas tevékenységet folytatott a kormányfő, hogy a legkedvezőbb feltételeket érje el a kilépési folyamat meghosszabbítása terén.

Dicsérően nyilatkozott a hét elején Brüsszelbe érkezve főnökasszonyáról Jeremy Hunt külügyminiszter, kijelentve, Theresa May “minden követ megmozgat a Brexit-válság megoldása érdekében”. Kétségtelen, hogy az egyre elgyötörtebbnek látszó kormányfő éjt nappallá téve igyekszik áttörést elérni a kilépés területén, miközben az európai politikusok és a brit lakosság egyre inkább belefárad a frusztráló patthelyzetbe. Az EU vezetőinek értekezlete előtt a jelenleg érvényes jogi alaphelyzet változatlanul az, hogy az Egyesült Királyság április 12-én elhagyja az Uniót. Hétfőn röviddel éjfél előtt II. Erzsébet nevében és helyette megszületett annak a páratlan törvénynek a királyi szentesítése, melyet a westminsteri parlament kényszerített a kormányra. Az Yvette Cooper és Sir Oliver Letwin nevével fémjelzett összpárti kezdeményezést napok alatt siettették át alsó- és felsőházi képviselők a törvényhozás különböző szakaszain. Az immár jogerőre emelkedett határozat szerint Theresa May kormánya nem hagyhatja el megállapodás nélkül az EU-t és legalább május 22-ig el kell halasztania a kilépést. A szerda késő esti csúcsértekezlet munkavacsora keretében ismét Theresa May kizárásával tárgyalja meg a hosszabbítás feltételeit. A kormányfő a vacsora előtt újabb lehetőséget kap arra, hogy meggyőzze hivatali kollégáit, “tényleges terve van” az “extra time” kihasználására. A kormányfő el akarta kerülni a brüsszeli megaláztatást, ezért kedden berlini és párizsi villámlátogatáson folyamodott az EU legbefolyásosabb irányítói, Angela Merkel és Emmanuel Macron kegyeiért, vagy ahogy a Der Spiegel fogalmazott, “kéregetni ment”. May tájékoztatta őket azokról a lépésekről, melyeket a Brexit-folyamat sikeres lezárása érdekében tesz, többek között az ellenzékkel folytatott megbeszélések keretében. May június 30-ig kéri az EU tagság kiterjesztését. A The Times napilap brüsszeli információi szerint nem lenne beleszólása az EU költségvetéséről vagy kereskedelmi megállapodásokról folytatott tárgyalásokba. Hírek szerint a tory vezetőnek az EU-hoz írott levélben kell biztosítania, hogy a kormány elutasítja az euroszkeptikus toryk és a volt UKIP vezető Nigel Farage által bátorított bojkottot, “komolyan” veszi a szervezet munkáját és minden esetben együtt szavaz a többséggel. Az EU vezetői világossá készülnek tenni, hogy a kilépési szerződést akkor sem változtatják meg, ha a hozzáadott idő alatt új, keményvonalas Brexit-párti frontember kerül May helyére. Az új helyzetben a nagy-britanniai pártok megkezdték a sürgősségi jelöltállítást az európai parlamenti választásokra, melyekre a szokásoknak megfelelően csütörtöki napon, május 23-án kerül sor, hacsak az Egyesült Királyság nem hagyja el korábban az EU-t. A Kabinetiroda által kiadott közlemény szerint a kormány változatlanul el kívánja kerülni a voksot.