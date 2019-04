Babos három szettben kikapott Bogotában

A Bayern München 5-0-ra legyőzte az eddigi listavezető Borussia Dortmundot a német labdarúgó-bajnokság rangadóján, és ezzel az első helyre került egy pont előnnyel. Hat fordulóval a vége előtt teljesen nyílt a verseny az aranyéremért.

Tudják, ki a német Bundesliga legjobbja a tekintélyes Kicker sportmagazin osztályzatai alapján? Roman Bürki. Az a dortmundi kapus, aki legutóbb öt gólt kapott Münchenben a Bayerntől. Kapott már hatot is. Nem oly régen: alig több mint egy esztendővel ezelőtt (2018. március 13-án). A bajor együttes a múlt év tavaszán 6-0-lal, most 5-0-lal minősítette le a Borussiát. Ám a müncheni jelszó az öttalálatos szelvény kitöltése után is így hangzik: „Még ne hirdessünk végeredményt!”

Ezt valóban butaság volna megtenni, hiszen hat forduló még hátravan, és a Bayern előnye egyetlen pont a deklasszált Dortmunddal szemben. De a bajor csapatnak nagyon nagy szüksége volt e fényes diadalra, mert játékosai és hívei ma mindenképpen szomorúan nézik a Liverpool–Porto BL-elődöntőt, miután a Mersey-parti együttes az első számú európai klubtorna nyolcaddöntőjében kiejtette a müncheni garnitúrát. Hogy ez mennyire fájó pont, arról a Bayern-sportigazgató Haszan Szalihamidzsics szavai árulkodnak: „Feldolgoztuk a Liverpool-meccs tanulságait” – említette a Dortmund kiütése, tehát nem nemzetközi, hanem Bundesliga-találkozó után.

Néhány nappal korábban ezt nem mondhatta, hiszen a Bayern hallatlanul hektikus mérkőzést vívott a másodosztályú Heidenheimmel a Német Kupa negyeddöntőjében (5-4). A német lapok meg is írták, hogy Uli Hoeness klubelnök „borzasztóan szenvedett” a zaklatott másfél óra során. Ő talán kisimult a Dortmund elleni 5-0-tól, Niko Kovac edző azonban még attól sem. Noha a Süddeutsche Zeitung a tréner mesterművének nevezte a találkozót, a szakvezető – nyilván a korábbi kritikákra gondolva – így beszélt a nagy győzelem után: „Ha nyersz, nem csináltál semmit; ha vesztesz, mindent rosszul csináltál.”

A mondat első része ezúttal semmiképp sem igaz, mert Németország orgánumai szinte kivétel nélkül leborultak a Bayern nagysága előtt. A refrén nagyjából így szólt: „A Bayern letörölte a Dortmundot”; „A Bayern-hurrikán elsöpörte a Borussiát”. S akadt olyan újság is, amelynek úgy tetszett, mintha egy felnőtt csapat játszadozott volna egy junior együttessel.

A régebbi Bayern-sztár, a hízelgőnek nem mondható Lothar Matthäus is elismeréssel szólt a müncheni produkcióról: „Többen világszínvonalon futballoztak, s közülük is kiemelkedett Mats Hummels.” (Akit Joachim Löw német szövetségi kapitány – Jerome Boatenggel és Thomas Müllerrel együtt – félreállított a válogatottból.) A másik müncheni öregfiú, Oliver Kahn viszont „befürdött”, mert a rangadó előtt azt taglalta: döntő lehet, hogy a svájci Bürki jobb formában van Manuel Neuernél. Amúgy igazat mondott, hiszen a Kicker kapusrangsorában az abszolút listaelső Bürki, valamint Neuer között tizennégy helyezésnyi különbség mutatkozik! (A dortmundi kapus érdemjegyeinek átlaga 2,58, a münchenié 3,23. A legjobb osztályzat az 1-es.)

A Kicker amúgy nem dédelgeti a Bayern hírességeit, mert a legjobb müncheni (Joshua Kimmich) a védők mezőnyében kilencedik; a középpályások közt az ötödik (James Rodriguez, aki mögött Thiago a hatodik, Thomas Müller a tizenkettedik); míg a csatárok társaságában a holtversenyes hatodik (a pozíción a Hoffenheim idáig ismeretlen braziljával, Joelintonnal osztozik Lewandowski).

A müncheni együttes ellenben elkényeztette a földkerekséget. Korántsem túlzás a világról beszélni, mivel a mérkőzést 205 ország televízió-társaságai közvetítették. A Borussia tehát igazán jelentős plénum előtt blamálta magát. A Ruhr Nachrichten csatlakozott is a Bayernhez, azaz megsemmisítette a Dortmundot, mert azt írta „saját” csapatáról, hogy az együttest a teljes kétségbe esés jellemezte, míg a Bayernről megemlítette: „gyereknapot” tartott. Hans-Joachim Watzke, a Dortmund ügyvezetője viszont nem volt olyan megtört, mint csapata: „Holnap, legkésőbb a jövő héten a Bayern észre veszi, hogy ezért a győzelemért is csak három pontot adtak – mondta –, mi pedig ráébredünk, csupán egy pont a hátrányunk a müncheniekkel szemben.”

Azért rémes érzés lehetett számára úgy gratulálni a riválisnak, hogy itt egy ötös...