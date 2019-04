Tanárok lázadása - több napja több száz iskolában sztrájkolnak Lengyelországban

Jelentős változásokat ígér a harmadik legnépesebb amerikai város új polgármestere. Az 56 éves afro-amerikai ügyésznőnek azonban pontosan ezért szavazott bizalmat a nagy többség.

Ha még nem lett volna az, Roxie Hart és Vilma Kelly világhírűvé tette Chicagót. Az Egyesült Államok harmadik legnépesebb városát, amely a múlt században főképp a bűnözés és a gengszterek által lett ismert. A két hölgy persze kitalált figura, ám a róluk szóló musical, de legfőképpen a hat Oscar-díjjal elismert film megtette a hatását. Az utóbbi azzal is történelmet írt, hogy 2002-ben elnyerte a legjobb filmnek járó aranyszobrocskát és ez a zenés alkotások közül addig csak az Olivernek sikerült (1968-ban). A valóság azonban mint annyiszor, most is versenyre kel a kitalált - bár a mindennapi élettől egyáltalán nem elrugaszkodott – történettel. Chicago tehát 2019-ben is egy különleges eseménnyel tudott bekerülni immár a politikai történelembe, s a főszereplő itt is egy hölgy. Akit polgármesterré választottak. Aki afro-amerikai, s ráadásul még bevallottan homoszexuális is. A független Lori Lightfoot meggyőző fölénnyel győzött. Pedig 13 jelölt indult a kétfordulós választáson, legfőbb vetélytársa pedig egy szintén afro-amerikai nő volt. A most 72 éves Toni Preckwinklenek azonban be kellett látnia, ezúttal hátrányt jelentett számára, hogy régóta a Demokrata Párt színeiben politizál. Pedig a város eddig a demokraták egyik fellegvárának számított. Hosszú ideje az ő akaratuk érvényesült, ám a jelek szerint a választók most mindenképpen szakítani akartak a megkövült struktúrával. Az előző nyolc évben Rahm Emanuel irányította Chicagot. Az éppen 60 éves férfiú nem akárki: két – természetesen demokrata – elnök idején is töltött be fontos pozíciót. Bill Clinton politikai főtanácsadója volt, egy ideig pedig vezette Barack Obama kabinetjét. A rendkívül erőszakos és agresszív politikusnak tartott – immár csak volt – polgármester, akit baráti körben csak Rahmbonak neveztek, az idén már nem jelöltette magát. Ebben feltehetően szerepet játszott az is, hogy nyolc éves uralma alatt tovább romlott a közbiztonság. Változatlanul rengeteg gyilkosság történik, s nagyon megromlott a rendőrség és a fekete közösség viszonya.



Ez nyilvánvalóan Lori Lightfoot kezére játszott. A most 56 éves ügyvédnő hosszú ideig volt elnöke egy olyan civil munkacsoportnak, amely éppen a rendőrség munkáját ellenőrizte. Néhány éve többek között azért kezdett vizsgálatot, mert a bíróság felmentett egy fehér rendőrt, aki 16 lövéssel végzett egy fekete fiúval. Az eset óriási felháborodást váltott ki, komoly tüntetések is voltak miatta. Az új polgármester tehát nem véletlenül állította kampánya középpontjába a rendőrség reformját és az erőszakos bűncselekmények megfékezését. Azt is ígérte, igyekszik rendbe tenni a város egyre deficitesebb költségvetését és harcot hirdetett emellett az egyre jobban terjedő korrupció ellen. Utóbbira jellemző adat, hogy az utóbbi 15 évben a városi tanács 33 tagját börtönözték be különböző visszaélések miatt. Maga is tisztában van vele, hogy mindez nem egyszerű feladat. Azt mondja azonban, hogy a választás jelezte, az emberek többsége szakítani akar a megkövesedett politikai struktúrával. „Ez rengeteg embert visszatartott az utóbbi időben attól, hogy részt vegyen a város életében” – magyarázta nemrég egy interjúban. Majd kijelentette, elszánt arra, hogy olyan városvezetés élén álljon, amely figyel a választók szavára, de még ennél is fontosabb, hogy becsületes legyen. Úgy fogalmazott,

„nagyhatalmú érdekcsoportok, nagyhatalmú pártgépezetek és nagyhatalmú polgármester ellenében győztünk. Megtörhetjük és meg is fogjuk törni a várost uraló korrupció végtelen láncolatát.”

Nem kétséges, hogy Lightfoot őszintesége sokat nyomott a latban a voksoláson is. Vagyis az, hogy vállalta, saját nemét szereti. Megválasztását együtt ünnepelte párjával – akit feleségének nevezett – és lányukkal. Ez a kiállás – amely régóta jellemzője – feltehetően ellensúlyozta, hogy szinte teljesen újonc a politikában. Ilyen jellegű tisztsége legalábbis még sosem volt életében. Chicagóban pedig most sokan reménykednek abban, hogy új korszak kezdődik. Egy 61 éves férfi, aki egész életében a városban élt, arról beszélt, „jó látni, hogy olyan ember került a polgármesteri székbe, aki egészen más, mint akik eddig uralkodtak”. Andrew Tabor felidézte egy korábbi „élményét”, amikor egy gyerekkori barátja édesapját támadták meg politikai kapcsolatai miatt. „Felrobbantották az autóját, ki tudja, miért. De ez része volt a napi gyakorlatnak. Bízzunk benne, mostantól ez is megváltozik” – mondta. Az Egyesült Államok sok térsége a jelek szerint egyre inkább szakít a régi beidegződésekkel. Jelezte ezt már Barack Obama megválasztása, majd – egészen más előjellel – az, hogy Donald Trump is elnök lehet. Napjainkban már 12 nagyváros élén áll afro-amerikai nő. Színesbőrű polgármestere van Atlantának, New Orleansnek, Balimorenak és San Francisconak is. Közben mind nagyobb a tábora a már 77 éves Bernie Sandersnek is, aki három éve elvérzett Hillary Clintonnal szemben, de most nem véletlenül bízik benne, hogy jövőre megszerezheti a demokrata elnökjelöltséget. S bár szenátorként sokáig részese volt a washingtoni politikának, mégsem tekinthető a fennálló hatalom részesének. Nemsokára kiderül, Chicago példája ragadós-e, valóban egészen új szelek fújnak-e az Egyesült Államokban.