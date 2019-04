Orbán tényleg hiszi, hogy Soros György ártani akar Magyarországnak

Nem „politikai termék”, hogy Orbán Viktor azt állítja, Soros György Magyarország ellen dolgozik, a miniszterelnök valóban így gondolja – mondta a Népszavának Bernard-Henri Lévy.

Orbán Viktor azt mondja, Európa jövőjéért, szabadságáért, az európai értékekért harcol. Ön ugyanerről beszél. Ehhez képest ön szerint semmiben sem sikerült egyetérteniük a két és fél órára nyúlt találkozójukon. Hogy lehet ez? Úgy, hogy nem harcolhatsz Európa jövőjéért, szabadságáért, az európai értékekért, ha közben Recep Tayyip Erdogannal vagy Vlagyimir Putyinnal lépsz szövetségre. Ezzel nem azt mondom persze, hogy egyáltalán ne legyen kapcsolat ezekkel az országokkal. Kereskedelmi, diplomáciai – ez az élet része. De ha valódi, erős barátságot kötsz velük, akkor nem az erős Európán dolgozol, mert ha ma létezik Európának ellensége, az Erdogan és Putyin. Orbán Viktor valóban őszintén kedvelheti Putyint? Idehaza néha még olyan vélekedések is napvilágot látnak, hogy az oroszok zsarolják, sakkban tartják valamivel a magyar kormányfőt. Ezek az összeesküvés-elmélet kategóriájába tartoznak, nem akarok velük foglalkozni. Csak arra tudok támaszkodni, amit Orbán Viktor mondott nekem: szerinte Oroszország ma nem olyan, mint a Szovjetunió volt, a mai Putyin nem azonos azzal, aki KGB-sként orosz disszidensekre vadászott és ezért Magyarországnak megéri széles körű kapcsolatokat kiépíteni vele. Szerintem rosszul gondolja. Ő úgy érvel, mivel Magyarország kicsi, egyedül úgysem tudja megvédeni magát egyedül és a régió hagyományosan a nagyhatalmi érdekütközések terepe, arra kell törekednünk, hogy lehetőleg minden nagyhatalomnak érdeke legyen jóban lenni velünk: az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Kínának és persze az EU-nak is. Erről mit gondol? Azt, hogy egy ponton majd választania kell. Nem lehet egyszerre mind a négy a barátja. Nem lehet Európának és a másik háromnak egyszerre szövetségese. A Magyar Tudományos Akadémia mellett kiálló jelvénnyel ment a találkozóra. Az MTA-ról, a CEU-ról, a civilekről mit mondott a miniszterelnök? Miért akarja korlátozni ezeket az intézményeket? Azt, hogy hisz benne, hogy Soros György és a hozzá hasonlók valóban Magyarország érdekei ellen dolgoznak. Csakhogy én éppen ellenkezőleg gondolom. Soros György sok jót tett az országnak – mellesleg régen Orbán is ezt gondolta, nyilván ezért is fogadta el tőle az ösztöndíjat. Hogy most meggondolta magát, az az ő dolga, én továbbra is így gondolom. Soros György minden közép-kelet európai országot támogat és pozitív szerepet játszik a történelmükben. Mit gondol az Orbán Viktor által is emlegetett új antiszemitizmusról? Hogy a francia, a nyugat-európai zsidó közösségeket most elsősorban a muszlim szélsőségesek, a baloldal antiszemitizmusa fenyegeti. Ez így nem korrekt. Ez az igazság egyik része csak. A másik, hogy a „jó öreg” jobboldali antiszemitizmus is velünk él és virul, ehhez képest Orbán Viktor Horthy Miklóst csodálja, aki köztudottan antiszemita volt. Nekem többen azt mondták, személyesen semmi baja nincs Orbán Viktornak Soros Györggyel, egyszerűen rájött, hogy felhasználhatja a személyét kampánycélokra, úgymond politikai termék a Soros-ellenes kampány. Mi volt a benyomása? Nekem úgy tűnt, őszintén meggyőződése, hogy Soros György Magyarország ellen dolgozik. Orbán a meggyőződései embere. Nem éreztem, hogy csak számításból tenne bármit is. Említette előadásában, hogy Orbán egyfajta vezetője, központi figurája az európai populizmusnak. De minden országban megvannak a konkrét és egymástól eltérő okai a populista pártok felemelkedésének. Gondolja, hogy ez egy hálózat, amit Orbán Viktor irányít? Nem, ezt így nem gondolom. De ő a legkarizmatikusabb, legintelligensebb, legszókimondóbb szereplő mind közül. Salvini egy bohóc, Marine Le Pen egy szimpla fasiszta, Kaczynski őrült – Orbán egyik sem. Természetes vezetője egy ilyen európai politikai hullámnak. Van, aki szerint felhasználhatta volna a különleges alkalmat arra, hogy nyilvános vitára hívja Orbán Viktort, erről mit gondol? Szívesen vitáznék vele, de nem vagyok vele biztos, hogy Magyarországnak segítene, ha egy külföldi vitatkozna nyilvánosan a miniszterelnökkel. Testőrök kísérték a terembe a beszélgetésre. Ezt ön kérte? Nem. Franciaországban tíz éve élek rendőri védelem alatt, ezért volt szükség erre.