A zene várost épít

Tizennyolcadszor rendezik meg idén a miskolci Bartók Plusz Operafesztivált. Az rendezvényről szóló sajtótájékoztatón Kriza Ákos a város polgármestere elmondta, hogy az elmúlt években a fesztivál segítségével az iparvárosban a gazdaság is erősödött és a hétköznapok is élhetőbbek lettek. Az elmúlt hét évben 20 ősbemutató és 40 Bartók-előadás zajlott, az idei operaíró versenyre pedig 19 pályamű érkezett. Kesselyák Gergely karmester, aki Müller Péter Sziámival együtt felelős a fesztivál elindításáért a programot ismertette, amelyben az egyik főszereplő Eötvös Péter Aranysárkány című operája, amellyel kapcsolatban a szerző arról beszélt, 14 éves koráig Miskolcon élt, a mű pedig a frankfurti Ensemble Modern felkérésére született öt-hat évvel ezelőtt. Kesselyák az operaverseny ez évi nyertes pályaművéről megjegyezte, a bécsi Staatsoperben működő Albin Fries Nora című alkotásáról van szó, amelynek zenéjében a Richard Strauss-i hagyományok folytatódnak. Sziámi, a rendezvény másik alapítója is, cikkünk címéül szolgáló szlogen kiötlője azt emelte ki, hogy ez nem csak jól hangzó szólás, egyre többen ismerik a fesztivál zenéje révén Miskolc értékeit, és most már az is látszik, a jövő zenés színháza, amely az új generációk számára adekvát lesz, a városban születik. A gazdag program opera gálaesttel kezdődik, ezen a Magyar Állami Operaház művészei működnek közre, akik, mint Ókovács Szilveszter, a ház igazgatója elmondta, nagy örömmel vesznek részt a programban, mint ez már többször megtörtént az elmúlt években. A június 14.-22. között zajló gazdag műsorsorozatot nem is lehet most részletesen ismertetni, de még feltétlenül megemlítendő, a fesztivál égisze alatt lép fel Budapesten a Papp László Sportarénában októberben Juan Diego Florez világhírű perui tenorista.