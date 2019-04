Kiáltvány a munkásokért

A magyar dolgozók védelme és a munkabéke megteremtése a célja az ózdi munkásparlament csütörtökön elfogadott követeléslistájának.

A munka törvénykönyvének a dolgozók érdekeit szolgáló átírása a végső célja a Magyar Szocialista Párt szervezésében elindult munkásparlament-sorozatnak – mondta el lapunknak a ma délutáni ózdi találkozó után Komjáthi Imre. A párt alelnöke kiemelte, hogy szakszervezeti tagok és nem szervezett dolgozók is részt vettek a rendezvényen, ahol elfogadtak egy 10+1 pontos felsorolást a dolgozók mainál jobb megbecsülése érdekében. A Kiáltvány az embert középpontba állító Szociális Európa program megvalósítását sürgeti, az európai minimális bér és nyugdíj bevezetésének fontosságát hangsúlyozza, majd arra hívja fel a magyar munkavállalókat, vegyenek részt az Európai Munka Törvénykönyve kidolgozásában, amely egységesen védené minden munkás jogait és érdekeit. A felhívás emellett a sztrájkjog hazai garantálását is sürgeti. Csatlakozásra szólít fel az Európai Munkaügyi Ügynökséghez, hogy itthon is érvényesüljenek a munkavállalók mobilitásának uniós szabályai, és egy közösségi szintű munkanélküli biztosítási alap létrehozását is felveti, amely nagyobb válságok idején kiegészítené a hazai forrásokat. A nemek közötti egyenlőség hangsúlyozása mellett a Kiáltvány kitér egy uniós akcióterv szükségességére, amely gyermekkortól a munkába állásig kísérné a fiatalok útját. Átlátható és egységes bérrendszert követelnek a közigazgatásban és végül valódi társadalmi párbeszédet, hogy ne lehessen nélkülük dönteni a munkásokat érintő változtatásokról. Komjáthi Imre elmondta, a munkásparlamentek sorozatát ősszel folytatják, de addig is megkezdik a fenti programpontokhoz érkező vélemények jogi feldolgozását, ami később alapja lesz a munkavállalók érdekében kidolgozandó parlamenti javaslatcsomagnak.