Három játszadozó gyereket ölt meg egy taposóakna

Angol nyelvű üzenetben állt ki a szaúdi királyi család védelmében Szalah Hasogdzsi, a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán meggyilkolt ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi legidősebb fia. Twitter-bejegyzésében t öbbek között azt írta, Szalmán király és Mohammed bin Szalmán koronaherceg – akikkel apja halála után nem sokkal személyesen is találkozott - nagylelkűsége és embersége magas erkölcsi értékeikből fakad, nem pedig bűntudatukból vagy szégyenérzetükből. Hozzátette azt is, még tartanak a tárgyalások, így eddig semmiféle megállapodásról nem volt szó. Egyúttal figyelmeztetett, egyetlen harmadik fél sem jogosult nyilatkozni ügyükről családtagjain és ügyvédjükön kívül. Bár konkrétan nem említette, de Szalah szavaival vélhetően a Washington Post (az elhallgattatott újságíró főként ide publikált) szaúdi tisztségviselők és a családhoz közel állók ismerősökre hivatkozó értesüléseire reagált, miszerint a Hasogdzsi-család „kárpótlást” kapott a szaúdi államtól. Az amerikai lap úgy tudja, az újságíró mind a négy felnőtt gyermeke egy-egy négymillió dollár értékű ingatlanhoz jutott Dzsiddában, havonta legalább tízezer dollárt kapnak számlájukra, de akár több millió dollár értékű „fájdalomdíjra” is számíthatnak az ügy lezárulta után. A Washington Post szerint csak Szalah akar Szaúd-Arábiában maradni, testvérei pénzzé tennék a házukat, és az Egyesült Államokba költöznének. Bejegyzésében az egyébként nyilvánosan ritkán megszólaló Szalah közvetlenül nem ismerte el, de nem is tagadta ezeket az információkat. Azt egyébként a cikkben is elismerik, hogy effajta kárpótlás a szaúdi kultúrában bevett szokás, ám hozzáteszik, itt ennél többről, a Hasogdzsi-család szájának befogásáról is szó lehet. Szaúd-Arábiában január óta tart az újságíró meggyilkolása miatt elfogott vádlottak pere. Részletekről egyelőre keveset tudni, annyi bizonyos, hogy a tizenegy gyanúsított közül ötre – aki közvetlenül részt vettek az isztambuli szaúdi nagykövetségen történt emberölésben – halálbüntetést indítványoztak. A meggyilkolt újságíró holtteste még mindig nem került elő.