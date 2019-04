Magyarországon a legnagyobb a külföldi vállalatok súlya az EU-ban

Összesen 2486 település került a listára. A program 2019. július 1-jével indul.

Közzétették a kormány honlapján azoknak a magyarországi településeknek a listáját, ahol elérhető lesz a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok).Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteki budapesti sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint elmondta: 2486 hátrányosabb helyzetű település került rá a listára. Hozzátette, hogy a program 2019. július 1-jével indul, és egyelőre három évig, 2022. június 31-ig lesz elérhető. Ugyanakkor a kormány monitorozni fogja, milyen hatása van a falusi csok támogatási rendszerének a kistelepüléseken. Ha azt látja 2022-ben, hogy továbbra is van igény a programra, dönthet úgy, hogy folytatja, illetve az érintett települések listáját is felülvizsgálhatja, akár bővítheti is.